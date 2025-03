Isola del Liri – Ricorso perso dal Comune, le precisazioni del tecnico incaricato dall’Ente | TG24.info

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Ingegnere Massimo Gabriele, il tecnico incaricato della sub-delega paesaggistica del comune di Isola del Liri.

<<Ho letto l’articolo relativo alla sentenza del TAR Latina per l’immobile di Via Pagnanelli, nel quale viene segnalato anche un problema di competenza a firmare gli atti. Da quanto ho potuto capire leggendo la sentenza il punto in questione non è stato accolto dai Giudici. Sono stato incaricato dal comune dopo la conferma della Regione Lazio e poi riconfermato, sempre dalla Regione Lazio nel 2020. Del resto opero sempre in collaborazione con il responsabile del servizio cui faccio riferimento e poi tutti le autorizzazioni vengono pubblicate all’Albo Pretorio e trasmesse per conoscenza alla Regione Lazio ed al MIC. I circa 200 cittadini e tecnici (credo sia un numero consistente) a cui sono state rilasciate le autorizzazioni e/o pareri possono stare tranquilli. Del resto la sub-delega riguarda tutti gli interventi previsti dalla L. R. n° 08/2022 e smi, compreso quelli dell’art. 167 a partire dal marzo 2020. Nel merito delle altre questioni della sentenza non entro>>.

Così l’Ingegnere Massimo Gabriele.