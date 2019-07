Isola del Liri – Rete di impresa, quali investimenti sono stati fatti?

Liquidate nei giorni scorsi dal comune di Isola del Liri ulteriori 23mila euro alla Rete d’Impresa StayIsola. La liquidazione, che porta la data del 21/06/2019, riguarda il finanziamento dei programmi regionali relativi alle “Reti di Imprese tra attività economiche su strada” ed ottenuto dalla Rete d’Impresa “StayIsola” costituita da 30 attività economiche su strada che fu ammessa dalla Regione Lazio al finanziamento del progetto presentato per un importo complessivo di 100mila euro.

Il bando della Regione Lazio prevedeva il finanziamento di specifici programmi di sviluppo promossi da attività economiche riunite appunto in reti d’imprese che avessero ricadute positive sul proprio territorio e che fossero sostenibili nel tempo. La costituzione della Rete d’Impresa, la presentazione di un programma di sviluppo dettagliato e l’ottenimento del finanziamento fu seguito nel 2016 dall’allora ViceSindaco ed Assessore al Commercio Angelo Caringi. ” Finalmente si esce dalla logica dei finanziamenti a pioggia, e si indirizzano risorse su progetti mirati e manageriali”, commentò successivamente il nuovo assessore al Commercio Ilaria Pantano al momento dell’ottenimento del finanziamento nel giugno di due anni fa. Sarebbe opportuno ora conoscere quali sono stati gli investimenti fatti sul territorio e quali sono stati gli effetti e le ricadute che hanno prodotto per lo sviluppo del territorio stesso e delle attività commerciali. Dalla liquidazione del Responsabile del Servizio del Comune di Isola del Liri si evince che sono stati circa € 80.000,00 le somme erogate alla Rete d’impresa a fronte dei 100mila euro ottenuti e dai pochi atti che siamo riusciti a consultare si parla solamente di spese per l’ampliamento della videosorveglianza nel centro storico, per il varco elettronico per la ZTL, per attività di animazione del territorio compresa una fattura del mese di maggio u.s. per eventi però da tenere il mese di Luglio e, infine, per costi di gestione. Giriamo la domanda al consigliere delegato al Commercio Gianluca Venditti anche perché crediamo doveroso oltre alla rendicontazione che dovrà essere presentata alla Regione Lazio circa l’esatto svolgimento del programma presentato sia opportuno mettere a conoscenza sia le attività economiche che hanno partecipato al progetto sia la città tutta della bontà degli interventi svolti.

V.V.