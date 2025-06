Isola del Liri – Presentato il programma dell’Estate Isolana 2025 | TG24.info

Si è svolta ieri, presso il Teatro Stabile, la conferenza stampa di presentazione del cartellone estivo.

A illustrare nel dettaglio il programma è stato l’assessore alla Cultura Stefano Vitale, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra enti e associazioni, presenti numerose all’iniziativa di ieri.

Sono intervenuti anche il sindaco Massimiliano Quadrini che ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale, il vicesindaco Francesco Romano, gli assessori Annapaola Faticoni e Cristiana Vona e la consigliera Camilla Di Cocco.

Il programma dell’Estate Isolana 2025 è ricco e variegato: arte, cultura, musica, gastronomia, sport ed eventi per tutte le età, pensati per coinvolgere un pubblico ampio e trasversale nel quarto #borgo più bello d’Italia.

“Questo sarà l’ultimo cartellone estivo perché l’obiettivo dell’amministrazione comunale è realizzare e presentare una programmazione annuale per offrire un’offerta culturale non stagionale ma costante e continuativa“, ha dichiarato l’assessore Vitale.

Un sentito ringraziamento alla Regione Lazio , a LAZIOcrea SpA, ARSIAL, agli sponsor e a tutti i partner privati per il supporto alla realizzazione degli eventi.

Un grandissimo grazie a tutte le associazioni, al team della Double Sox che ha curato la grafica e il marketing ed agli uffici comunali per il grande lavoro che svolgono.

Ecco il calendario completo degli eventi: