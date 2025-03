Isola del Liri – Presentata l’edizione 2025 de ‘Il Giro delle Regioni – La Ciclostorica’ (VIDEO) | TG24.info

Si è tenuto con grande successo l’evento di presentazione del Circuito di Ciclostoriche denominato GIRO DELLE REGIONI – 2025. Quasi cento persone, tra organizzatori, ospiti e semplici appassionati hanno gremito la sala del Teatro Stabile Comunale “C. Costantini” gentilmente concessa per l’occasione dal Comune di Isola del Liri.

L’appuntamento è stato curato nei minimi dettagli dalla società sportiva Ciclistica Isola Liri – Leone Team, organizzatrice de “La Ciclostorica – dalle cascate al lago”, che ha ricevuto questo prestigioso incarico dagli altri componenti, secondo un criterio di rotazione ormai consolidato. Magnifica la conduzione di Laura De Ciantis accompagnata dal padrone di casa Domenico Bartolomucci con il collaboratore Alberto D’Ovidio, e dal portavoce del Circuito Luca Gargiulo. Quest’ultimo ha illustrato alcune importanti novità in tema di premiazioni finali oltre che il sostegno al Manifesto della Mobilità Sostenibile del Ministero dell’Ambiente.

In quasi due ore serrate e piacevoli si sono succeduti gli interventi dei rappresentanti di tutte le tappe ufficiali e dei due eventi patrocinati. Con una tale dovizia di particolari sulle novità in preparazione e sugli elementi di valorizzazione dei rispettivi territori da non lasciare alcun dubbio sulla passione che ognuno di loro mette nella sua attività.

Graditissima la presenza del Coordinatore del Circuito di Ciclostoriche di Lombardia Fausto Pella che ha portato un contributo di idee e di esperienze davvero importante.

Tra i presenti in qualità di ospiti hanno preso la parola la Consigliera delegata alle Associazioni del Comune di Isola del Liri Gabriella Gemmiti, il Vice Presidente del CR Lazio di Federciclismo Tony Vernile e la Consigliera del CP Frosinone di Federciclismo Francesca Coppola. A testimonianza, questi ultimi interventi della vicinanza a questo tipo di eventi sia degli amministratori locali che dei rappresentanti territoriali della Federazione Ciclistica.

In chiusura e prima di alcune degustazioni enogastronomiche è stato ricordato che il circuito gode del patrocinio di FCI Nazionale, di AMODO Alleanza per la Mobilità Sostenibile, della rivista di settore BICICLETTE D’EPOCA e della testata on line Idea Plus TV.

Di seguito si riporta l’elenco degli appuntamenti ormai imminenti.

Si inizia il 30 marzo con l’Epica Vanvitelliana di Caserta, per passare poi il 13 aprile alla Vulcanica di Napoli e l’11 maggio alla Marittima di Minturno-Scauri (LT). Il 2 giugno sarà la volta della Maleventum a San Giorgio del Sannio (BN) mentre il 22 si pedalerà a Taurasi (AV) per L’Aglianica. Il 6 luglio si terrà la Velletrana a Velletri (Roma), per poi passare al 20 con la Felliniana di Rocca di Cambio (AQ). Dopo l’estate, arriveranno la Francesco Nei Sentieri il 21 settembre a Perugia e Dalle Cascate al Lago a Isola del Liri (FR) il 12 Ottobre. Si chiude infine con la Ciclostorica Puglia a Polignano a Mare (BA) il 2 novembre.

Tra le varie tappe si innestano due eventi speciali patrocinati che rispondono al nome Coppa Gran Sasso che si terrà il 31 agosto e Appia Week che si terrà tra il 21 e il 27 aprile.

TG24 – MEDIA PARTNER DELL’EVENTO – HA SEGUITO LA PRESENTAZIONE DI IERI. GUARDATE IL NOSTRO SERVIZIO. ASCOLTATE LE PAROLE DEGLI ORGANIZZATORI.