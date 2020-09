Isola del Liri – Marciapiede colorato, Scala chiede chiarezza sul rispetto dei vincoli

Sta destando perplessità in città l’intervento della Rete d’impresa “StayIsola” del presidente Bruno Macciocchi consistente in una installazione di una segnaletica a terra che vorrebbe rappresentare un segnaposto per il turista stimolandolo a scattare una foto alla Cascata.

Almeno così è riportato nella convenzione sottoscritta dalla Rete con il comune di Isola del Liri che per questo ed altri interventi di promozione turistica a messo a disposizione della Rete un contributo di € 10.000,00. Nei fatti, almeno per il momento, ci troviamo di fronte ad una tinteggiatura del marciapiede sul ponte della Cascata con colori sicuramente vivaci in forte contrasto con il contesto circostante. Laconico il commento del consigliere comunale di opposizione Gianni Scala ” Sto ricevendo molte segnalazioni da parte di cittadini indignati per l’iniziativa. Non voglio entrare nel merito delle finalità che l’intervento si prefigge ma vorrei ricordare che il centro cittadino di Isola del Liri ed in particolare l’area adiacente la Cascata Grande è sottoposta a vincoli paesaggistici sia dal Ptpr regione Lazio sia da decreti ministeriali e mi auguro che si siano stati acquisiti, come fanno tutti i normali cittadini, i dovuti pareri circa la conformità degli interventi con i vincoli esistenti anche se nutro seri dubbi in proposito. Lo verificherò comunque nei prossimi giorni. Qua ormai si sentono tutti al di sopra delle leggi”

Vito