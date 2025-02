Isola del Liri – Lavori per 4 milioni all’ex ospedale, il sindaco: “Traguardo di grandissima importanza” | TG24.info

Hanno preso il via i lavori per la realizzazione dell’ospedale di comunità e della casa di comunità hub ad Isola del Liri, per un investimento complessivo di oltre 4 milioni di euro (leggi qui). Soddisfatto il sindaco della città delle cascate, Massimiliano Quadrini.

“Si tratta di un traguardo di grandissima importanza frutto di una progettualità partecipata e condivisa e centrato da questa amministrazione insieme alla Asl di Frosinone ed alla regione Lazio. Al suo raggiungimento ho lavorato per anni – dice il primo cittadino – prima con la commissaria Pierpaola D’Alessandro, poi con Angelo Aliquó ed ora con Sabrina Pulvirenti che ringrazio per l’accelerazione data all’iter, insieme al direttore sanitario del distretto C Mario Ventura per l’attenzione che da sempre contraddistingue il suo operato in mezzo alla gente.

Il binomio ospedale di comunità e casa di comunità hub andrà ad arricchire l’offerta sanitaria presente ad Isola del Liri costituendo una fondamentale risorsa per l’intero distretto. L’attenzione alla sanità locale è sempre stato un obiettivo primario per questa amministrazione e l’avvio di tali lavori rappresenta per tutti noi motivo di orgoglio”, così il sindaco di Isola del Liri Massimiliano Quadrini.