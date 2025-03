Isola del Liri – In rappresentanza del Lazio per Il Borgo dei Borghi, come votare | TG24.info

La città di Isola del Liri è candidata in rappresentanza della Regione Lazio nell’appassionante sfida televisiva finalizzata all’individuazione del “Borgo dei borghi 2024”. Si tratta di un riconoscimento importante per la città, un onore ed una grande responsabilità perché rappresenterà tutta la Regione fungendo da vetrina per l’intero territorio. “Per questo guardiamo alla gara non come un punto di arrivo – dichiara il sindaco Massimiliano Quadrini – ma come un riconoscimento per quanto fatto finora e soprattutto come stimolo a migliorare e a rendere sempre più accogliente e affascinante il nostro territorio e la nostra città caratterizzata dalla meravigliosa cascata nel centro storico”.

Ecco come e quando votare: a partire da domenica 25 febbraio 2024, dopo la messa in onda degli ultimi due borghi, la conduttrice aprirà la votazione in diretta. La votazione viene chiusa domenica 17 marzo alle 23.59.

Potrete esprimere UN VOTO al GIORNO, ogni giorno, per UNA SOLA preferenza. Coloro che sono già in possesso di credenziali RAIPLAY possono effettuare direttamente il login al sito e, dopo l’autenticazione, esprimere la propria preferenza di voto. Gli utenti non ancora registrati, per votare dovranno creare una UTENZA RAIPLAY indicando: username, password ed indirizzo e-mail di riferimento. Il VOTO via rete è GRATUITO.

Domenica 31 MARZO, in PRIMA SERATA su RAITRE, il vincitore de Il BORGO DEI BORGHI 2024.