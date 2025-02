Isola del Liri – Domani seduta “Natalizia” del Consiglio comunale | TG24.info

Una veloce, seduta “Natalizia” del Consiglio comunale di Isola del Liri. Si terrà domani pomeriggio, con inizio alle ore 18.

Sono appena due gli argomenti che il Presidente della massima assise isolana, Stefano Vitale ha inserito nell’ordine del giorni dei lavori. Verrà dapprima esaminata una mozione a “Sostegno delle donne Iraniane”, successivamente verrà ratificata la delibera di Giunta numero 156, adottata lunedì scorso, con la quale è stato variato il bilancio dell’ente locale della Città delle tre cascate per la concessione di un contributo di 13.500 euro da parte di Lazio Crea. Contributo accordato per allestire le iniziative per le festività natalizie. Per quanto veloce e “Natalizia” possa essere la seduta e per quanto si tratti di una semplice ratifica, appare quasi scontata una vivace discussione sul tema. Nonostante questo corposo contributo di Lazio Crea, un secondo contributo della Regione Lazio di altri 8mila euro e l’impegno di 18 commercianti che si sono tassati ed hanno allestito l’albero di Natale in piazza De Boncompagni, il Natale a Isola fa fatica a decollare.

V. V.