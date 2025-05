Isola del Liri – Domani a San Sebastiano la commemorazione delle vittime delle “Marocchinate” | TG24.info

Domani, domenica 18 maggio 2025, Isola del Liri sarà teatro di un importante momento di ricordo e riflessione in occasione della Giornata Nazionale Vittime Marocchine. L’evento – come spiega Barbara Paesano, organizzatrice dell’evento – per onorare le circa 60.000 persone (donne, uomini e bambini) che subirono le brutali violenze perpetrate dalle truppe coloniali francesi durante la Seconda Guerra Mondiale, si terrà a partire dalle ore 11:30 nell’area antistante la Chiesetta di San Sebastiano.

Le “Marocchinate”, termine coniato nel 1946 per descrivere queste atrocità – si legge ancora in una nota di Paesano – rappresentano una pagina oscura della storia italiana, caratterizzata da un lungo silenzio protrattosi per oltre ottant’anni. Le violenze ebbero inizio con lo sbarco alleato in Sicilia nel luglio del 1943 e si estesero a macchia d’olio in diverse regioni italiane, tra cui la Campania, le province laziali di Frosinone, Latina, Roma e Viterbo, la Toscana (Grosseto e Isola d’Elba) e culminarono alle porte di Firenze nel luglio del 1944.

La scelta di Isola del Liri come sede per questa significativa commemorazione non è casuale. L’area antistante la Chiesetta di San Sebastiano è infatti intitolata proprio agli stupri di guerra che sconvolsero la Valle del Liri nel maggio del 1944, rendendo questo luogo particolarmente emblematico per onorare la memoria di tutte le vittime.

La cerimonia vedrà la partecipazione delle istituzioni locali e sarà arricchita da un momento di riflessione guidato dal professor Biagio Cacciola, esperto di storia contemporanea, che aiuterà a contestualizzare e comprendere appieno la portata di questa tragedia a lungo dimenticata. Seguirà un momento di raccoglimento e benedizione officiato da don Giuseppe Mihai.

Questo evento rappresenta una preziosa opportunità per la comunità di Isola del Liri e per l’intero Paese di confrontarsi con un passato doloroso, di rendere omaggio alle vittime innocenti e di promuovere una cultura della memoria e del rispetto. Dopo decenni di silenzio, la Giornata Nazionale Vittime Marocchine si pone come un passo fondamentale per riconoscere la sofferenza patita e per costruire un futuro basato sulla consapevolezza storica.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa a questo importante momento di commemorazione e riflessione.