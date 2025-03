Isola del Liri – Dalla Puglia con amore… per una cascata di romantici selfie | TG24.info

Mostre d’arte, contest, concerti, visite turistiche e tanta allegria. Un altro straordinario fine settimana ad Isola Del Liri con il centro storico ed i principali siti di interesse storico e culturale affollati da tantissime persone. Si aggiunge anche il grandissimo successo per gli eventi di San Valentino, con il romantico contest dinanzi la cascata, e del carnevale che ha richiamato in città tantissimi bambini.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Massimiliano Quadrini che vuole ringraziare quanti hanno collaborato, ancora una volta, per far sì che la città sia sempre più meta preferita dai turisti non soltanto della provincia di Frosinone ma di tutto il Paese: “Meritano un grazie particolare Clivia, PartyVolare, Discover Ciociaria per l’organizzazione del San Valentino; per il Carnival Party l’Associazione Arcobaleno Sul Liri, To Music, Isola nel Cuore, Pro Loco, Academie Vitti e Accademia Musicale Isolana; pregevole infine la mostra diffusa dal titolo “Appuntamenti d’Amore” per la quale ringrazio la professoressa Giacinta Baldassini e i suoi collaboratori, i vari Artisti e le attività commerciali che hanno aderito”. Incredibile ma vero ad aggiudicarsi il soggiorno (pernottamento e colazione) ad Isola Del Liri, in occasione del contest di San Valentino, sono state ben due le coppie che hanno totalizzato lo stesso numero di like nel selfie dinanzi la cascata.

Si tratta degli arpinati Stefania e Alessio, e di Hillary e Osvaldo arrivati dalla Puglia.