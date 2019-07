Isola del Liri – Cultura, attesa per il “Festival dell’improvvisazione”

Il Liri Blues Festival è stato esiliato, il Liri Blues & Jazz Festival rischia finire in soffitta.

C’è una sinistra aria nuova nell’assessorato alla Cultura del comune di Isola del Liri anche se le idee sono ancora un po’ confuse. Cerchiamo di mettere ordine spulciando tra gli atti di Giunta e le determine dei dirigenti.

Circa un mese e mezzo fa la giunta comunale approvò un ambizioso progetto, Il Liri Summer Festival, di una associazione musicale locale che prevedeva per i giorni 25,26 e 27 Luglio un ricco programma con la presenza di artisti di calibro internazionale ed una previsione di spesa complessiva di ben 95mila euro di cui ben 60mila per il cast artistico e per il quale l’amministrazione comunale impegnò un contributo di 7mila euro.

Lo scorso 24 Luglio il Responsabile del Servizio preposto procedeva, prendendo anche atto della richiesta di spostare la manifestazione ai giorni 22,23 e 24 Agosto, a liquidare la somma impegnata di 7mila euro all’associazione organizzatrice. Ma proprio il giorno precedente, il 23 Luglio, la stessa associazione aveva inoltrato una nuova richiesta per un Liri Talent Festival da tenere nei giorni 23 e 24 Agosto con un badget di spesa questa volta di 19mila euro.

Sempre la giunta municipale, proprio l’altro giorno, approva questo nuovo programma specificando nella delibera stessa che la somma di 12mila euro sarà richiesta alla Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio mentre la restante quota di 7mila euro sarà coperta da contributi privati. A questo verrebbe legittimo chiedersi quale manifestazione ci sarà a fine Agosto e quale sarà il suo reale costo? E ancora, se c’è la capacità dell’amministrazione di supportare un progetto simile in termini di contributo economico diretto, di contributo indiretto tramite richiesta alla Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio, di supporto logistico richiesto (spazi, palco, energia elettrica, security ecc.), di coinvolgimento di sponsor privati, perché non si è voluto lavorare realmente per riportare il Liri Blues ad Isola del Liri? Domande che sicuramente resteranno senza risposta da parte del nuovo assessore alla Cultura o dell’assessore agli Spettacoli ed Eventi del comune di Isola del Liri. Non ci resta quindi che attendere e verificare quali eventi si realizzeranno ed il loro costo. Non vorremmo proprio dover rimpiangere la gestione degli anni passati della Cultura dell’assessore Lucio Marziale.

V.V.