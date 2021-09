Isola del Liri / Castelliri – Usi Civici, la Corte d’Appello rimischia le carte | TG24.info

Sulla complessa, delicata e annosa questione degli usi civici la Corte d’Appello di Roma ha rimischiato le carte.

La sentenza è dello scorso 22 Luglio, ma è depositata solo qualche giorno fa. E’ relativa alle vicende degli usi civici del comune di Castelliri ma, di riflesso, interessa anche il limitrofo Comune di Isola del Liri.

Sostanzialmente la sentenza conferma il provvedimento emanato tre anni fa dal Commissariato per gli usi civici. Si pronuncia su importanti questioni quali la complessità giuridica e normativa degli usi civici, la loro natura di diritto reale di godimento a favore della collettività con una forte valenza sociale, economica ed ambientale, l’ampia tutela a cui sono sottoposti e le ampie competenze giurisdizionali in capo al Commissariato regionale per gli usi civici.

Una più attenta lettura della sentenza dovrebbe indurre gli amministratori isolani ad una pausa di approfondimento anche rispetto alla recente delibera del consiglio comunale di Isola del Liri. La giunta guidata da Massimiliano Quadrini ha annunciato, forse frettolosamente, di aver risolto il problema degli usi civici che interessano la frazione Selva. Per tutto ciò e alla luce della sentenza, assume valore la richiesta che il consigliere di minoranza Gianni Scala ha inoltrato proprio al Commissariato per gli civici per il Lazio per esporre il provvedimento assunto dall’amministrazione comunale e quindi la sua corrispondenza alle disposizioni di legge. Una iniziativa che non è contraria alla soluzione del problema. Tutt’altro.

“A noi – ha chiarito Gianni Scala – interessa solo fare le cose fatte bene, nel rispetto di leggi, regolamenti e sentenze. Nell’esclusivo interesse della gente”. (Foto di repertorio)