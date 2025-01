Isola del Liri / Arpino – Depuratore, Tomaselli si è dimesso da presidente del Comitato | TG24.info

Il consigliere comunale di Isola del Liri, Giampaolo Tomaselli si è dimesso da presidente del Comitato Cittadino Intercomunale con Arpino costituito anni fa per osteggiare le costruzione del depuratore nella frazione Capitino.

Ecco come ha spiegato quella che appare una decisione tardiva: “Con rammarico ma con la convinzione certa di aver dato il mio contributo in questi anni alla causa del depuratore intercomunale , mi rendo conto che è arrivato il momento di creare una democratica alternanza alla guida del Comitato da me presieduto . Ringrazio chi con me in questi anni ha testimoniato le ragioni di un’opera pubblica necessaria per la collettività ma progettata nel posto “più sbagliato” per tante ragioni e come sempre accade i fatti recenti ci danno ragione”.

Poi ha aggiunto: “Oggi abbiamo bisogno di energie fresche che continuino l’opera iniziata anni fa e proiettino questo sforzo nel prossimo futuro specialmente oggi , che assistiamo ,positivamente ,all’interruzione dell’iter sulla valutazione l’impatto ambientale per i motivi che abbiamo in passato rappresentato nelle sedi istituzionali. La mia onestà intellettuale mi dice di aver sempre lavorato nell’interesse e nel rispetto dell’obiettivo che ci siamo posti con la creazione del Comitato al di fuori di qualsivoglia logica politica. Non ho assolutamente cambiato idea e resterò fattivamente accanto a chi verrà scelto dal direttivo per sostituirmi alla guida del comitato. È stata una delle esperienze civiche più formative della mia vita ma il tempo passa e mi rendo conto che il Comitato ha bisogno di forza ed impegno al 100 %, magari con nuove idee ed altre strategie. Un grazie a tutti coloro che fino ad oggi mi hanno seguito ed hanno creduto in me. Grazie”.

Le dimissioni di Giampaolo Tomaselli, per pura coincidenza, arrivano quattro giorni dopo il parere della Soprintendenza archeologica. Datato 3 maggio, protocollato in Regione al numero 5589 è sostanzialmente positivo, sblocca l’iter e nei fatti consente la costruzione del nuovo depuratore intercomunale Isola Liri / Arpino, proprio nella frazione Capitino.

V.V.