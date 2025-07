Isola del Liri – Al via lavori di asfaltatura nelle ore notturne | TG24.info

Il Comune di Isola del Liri ha ottenuto un importante finanziamento grazie al quale sarà possibile procedere al ripristino della pavimentazione stradale in alcune vie particolarmente ammalorate del territorio: via Po, via Tevere, via Tavernanova e il primo lotto di via Campo di Grilli.

I lavori verranno effettuati nelle ore notturne per ridurre al minimo i disagi alla circolazione e nel pieno rispetto del Decreto Rocca.

A tal proposito, è stata emessa l’ordinanza n. 56 del 3/7/2025, che regola la viabilità nei seguenti giorni:

Dalle ore 20:00 del 9 luglio alle ore 7:00 del 10 luglio:

Divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito in via Tevere e via Po, ad eccezione dei mezzi di soccorso e dei residenti, compatibilmente con le attività di cantiere.

Dalle ore 20:00 del 10 luglio alle ore 7:00 dell’11 luglio 2025:

Divieto di sosta con rimozione forzata e senso unico alternato in:

• via Tavernanova (da via Beniamino Cataldi all’incrocio con via Carnello)

• via Borgonuovo (dall’incrocio via Carnello fino all’incrocio via Manzoni)

Dalle ore 20:00 dell’11 luglio alle ore 7:00 del 12 luglio:

Divieto di sosta con rimozione forzata e senso unico alternato in via Campo di Grilli (dall’incrocio con SR 82 all’incrocio con via Francesco Petrarca).

“Si tratta di un intervento atteso e fondamentale per la sicurezza stradale, che migliorerà la percorribilità e la qualità della viabilità locale. Ringrazio la Regione Lazio e Astral per la collaborazione e il sostegno a questo importante intervento”, ha detto il sindaco Massimiliano Quadrini.