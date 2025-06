Isola del Liri – Acqua blu nel Liri, si muove il Comune. Indagini in corso | TG24.info

La segnalazione al Comune è arrivata lunedì 23 giugno ed è relativa a una colorazione anomala delle acque del fiume Liri, nel tratto compreso tra il Ponte Marmone e le aree limitrofe al centro urbano di Isola del Liri. L’amministrazione comunale fa sapere che ha attivato prontamente tutte le procedure di verifica e controllo.

Gli agenti della Polizia locale di Isola del Liri – si legge in una nota del Comune di Isola – si sono immediatamente recati sul posto per effettuare i primi rilievi. E’ emerso che la colorazione anomala delle acque proveniva dal territorio del Comune di Sora. Per questo motivo, sono stati tempestivamente interessati anche gli agenti della Polizia Locale di Sora, che hanno raggiunto l’area per un sopralluogo congiunto. Sul posto sono poi intervenuti anche i tecnici dell’ARPA Lazio che hanno avviato un’indagine ambientale approfondita con le seguenti attività: prelievo di campioni di acqua superficiale in più punti del corso fluviale, sia nel territorio di Isola del Liri che in quello di Sora; documentazione fotografica e osservazioni visive della colorazione anomala; verifica della presenza di odori, schiume o altri elementi anomali; avvio delle analisi di laboratorio sui campioni prelevati. I risultati della analisi di ARPA saranno disponibili entro circa 20 giorni. Saranno le autorità competenti a valutare eventuali misure correttive e sanzionatorie. La situazione resta monitorata dagli enti preposti.