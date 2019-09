Isola del Liri – Spuntano nuovi dehors ma non c’è chiarezza sulle norme

Nuovi dehors spuntano in centro cittadino ma ancora non c’è chiarezza sulle norme.

Un nuovo dehors a supporto di una attività commerciale sta spuntando in centro cittadino all’inizio del corso Roma anche se ancora gli esercenti si trovano a confrontarsi con un nuovo regolamento adottato oltre sei mesi fa dal Consiglio Comunale in via provvisoria. Regolamento che comportò una variante normativa al piano regolatore, che fu pubblicato per permettere osservazioni da parte dei cittadini oltre alle osservazioni già presentate dall’ex vice sindaco Angelo Caringi nel corso del consiglio comunale stesso, che doveva essere sottoposto all’approvazione della Sovraintendenza per i beni paesaggistici e della Regione Lazio e che dovrebbe infine essere poi approvato definitivamente dal consiglio comunale. Nel frattempo si era deciso appunto che in via provvisoria potevano essere rilasciate autorizzazioni che rispettavano i dettami del regolamento stesso. Certo non mancarono perplessità, soprattutto da parte dell’allora consigliere comunale Angelo Caringi, circa la possibilità di bypassare provvisoriamente non tanto le normative di tutela paesaggistiche ma piuttosto quelle edilizie per degli interventi che si configurano come vere e proprie costruzioni disciplinate da normative nazionali. Alcuni dehors furono rimontati, altri appunto se ne stanno montando anche se ancora, a distanza di oltre sei mesi, non ci sono novità circa il regolamento adottato e si avvicina invece la fine dell’anno termine che era stato indicato per l’installazione provvisoria dei dehors.

Il rischio in cui incorrono gli esercenti è di vedere andare in fumo investimenti consistenti, posti di lavoro e finanche incorrere in sanzioni amministrative e penali come tra l’altro nel passato recente.

Sarebbe ora che finalmente l’amministrazione comunale metta fine ad una vicenda veramente incresciosa nonostante abbia sempre ripetuto che lo sviluppo delle attività commerciali, la crescita della vocazione turistica della città, la necessità di un migliore decoro urbano e di una adeguata ricettività ed accoglienza dei visitatori siano delle priorità per la propria azione amministrativa. Sarebbe ora, dopo anni di discussioni, che siano date delle certezze agli operatori commerciali che credono e investono nella nostra città.

V.V.