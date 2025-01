Inquinamento, al lago di Canterno la foto simbolo: un’anatra mandarina poggiata su uno…pneumatico | TG24.info

È uno scatto bellissimo ma mettendolo a fuoco si nota qualcosa che “stona decisamente “.

La fotografia realizzata da Enzo Pirazzi arriva dalla riserva del Lago di Canterno ed immortala una splendida anatra mandarina nella Garzaia. La Riserva Naturale del Lago di Canterno ospita specie tipiche delle zone umide, in particolare trampolieri e rallidi come l’Airone cenerino, l’Airone rosso, la Garzetta e la Gallinella d’acqua. In Italia la specie dell’anatra mandarina – originaria della Cina – è registrata in Piemonte e Lombardia come inselvatichita, svernante e occasionalmente nidificante, in particolare in provincia di Varese. La presenza nella riserva di Canterno riveste davvero una grandissima importanza.

Peccato che sia poggiata su uno pneumatico.

Roberta Pugliesi