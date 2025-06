Incendio Tuscia – Ridotto a 500 metri il raggio di applicazione delle misure precauzionali: c’è una nuova ordinanza | TG24.info

Regione – A1, chiusa per una notte l’entrata della stazione di Cassino Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 9 alle 6:00 di martedì 10 giugno, sarà chiusa la stazione di Cassino, in entrata verso Roma. In...

Frosinone – La raccolta dati referendum si fa smart A Frosinone, in occasione dei referendum dell’8 e del 9 giugno, sarà sperimentata una modalità smart per la trasmissione dei dati elettorali e le comunicazioni tra presidenti di seggio e...

Aprilia – Sorpreso a rubare vestiti in un negozio, denunciato 34enne Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia hanno deferito, in stato di libertà, un cittadino romeno di 34 anni, già noto alle...

ASL Frosinone – Open Day Emicrania, il 19 giugno visite e servizi gratuiti: tutte le info Fondazione Onda ETS con ASL Frosinone, il 19 giugno dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, presso l’Ospedale Spaziani (palazzina Q, piano 3), organizzano l’Open Day dedicato all’emicrania....

“‘DesTEENazione’: ad Alatri prende il via il progetto da 3,5 milioni per il futuro degli adolescenti” Il Distretto Socio-Assistenziale A lancia il progetto “DesTEENazione” nella Biblioteca di Alatri: un faro di speranza e opportunità per gli adolescenti, con il più grande finanziamento mai ottenuto per il...

Roma – Rapina farmacia fingendosi turista. Ex detenuto fermato dalla Polizia Ha parcheggiato il suo scooter in via Collatina e, col casco ancora indossato, è entrato in una farmacia fingendosi un turista ed abbozzando frasi senza senso in inglese. Poi, ha...

Frosinone – Alla Villa Comunale il Comando Provinciale dei Carabinieri ha celebrato il 211° Annuale di Fondazione (VIDEO) A Frosinone, nella suggestiva Villa Comunale, il Comando Provinciale dei Carabinieri ha celebrato il 211° Annuale di Fondazione, segno tangibile del legame straordinario tra i Carabinieri e la cittadinanza. La...

Roma – Usa una finta paletta segnaletica per legittimare la sosta irregolare nel centro storico: denunciato 43enne Usava una “finta” paletta segnaletica come stratagemma per giustificare le soste irregolari in pieno Centro Storico. Sono stati gli agenti del I Gruppo Centro a scoprire l’inganno durante un normale...

Incendio Tuscia – Ridotto a 500 metri il raggio di applicazione delle misure precauzionali: c’è una nuova ordinanza E’ stata pubblicata ieri sera nuova ordinanza sindacale con aggiornamenti in merito alle disposizioni emanate il 4 giugno, giorno dell’incendio presso uno degli edifici universitari in via San Camillo de...