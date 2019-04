Ilviaggiodellamemoria – Sami: “La mia missione è questa, ora tocca a voi” (video)

(di Alessandro Andrelli) Si torna a casa, si torna alla vita di tutti i giorni, ma probabilmente per tanti non sarà più come prima, o forse sarà più bello e intenso di prima, provare a vivere cercando di fare e costruire piuttosto che disprezzare e guardare unicamente ciò che non va.

Il viaggio della Memoria è anche e soprattutto questo, un percorso formativo e di riflessione su se stessi, il senso della vita, attraverso la storia, il racconto dei reduci e l’analisi di ciò che è stato e che non deve più tornare.

Aeroporto di Cracovia, città che vive del suo splendore e ordine, tipico di un paese dell’est, Sami Modiano rientra in Italia con il primo volo Alitalia disponibile. È come ogni volta sorridente, disponibile, affettuoso e sopratutto orgoglioso di esserci stato e aver aiutato tanti giovani, erano oltre 600 da tutto il Lazio, a capire cosa è stata la deportazione degli ebrei nei lager nazisti. È la sua missione, che vive ogni volta con profondo dolore, e più volte lo abbiamo visto è percepito. Accetta di rispondere all’ultima nostra domanda di questo viaggio, per poi dirci: “Va e sii testimone di ciò che è stato, non dirmi grazie ragazzo, ma stringimi la mano e sii felice”.

La salutiamo con la consapevolezza di aver ricevuto tantissimo, più di quanto ci si aspettasse perché in fondo: “La sua missione è dettata da qualcuno che sta più in alto di noi, più in alto di tutti, che vuole questo”.

Ciao Sami!!!

Alessandro Andrelli