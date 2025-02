Il turismo dei cammini: da S. Benedetto a S. Francesco in arrivo oltre 5 milioni di euro | TG24.info

(Di Roberta Pugliesi) Il turismo dei cammini per rilanciare le aree colpite dal terremoto. Per l’Italia centrale sono stati stanziati 47 milioni di euro. Il Commissario straordinario per la riparazione e la ricostruzione del sisma 2016, Guido Castelli, ha approvato gli interventi proposti da Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. L’ordinanza prevede una serie di interventi di messa in sicurezza e manutenzione dei percorsi del cosiddetto “turismo lento'”, ma anche alloggio e ristoro che accolgono camminatori e pellegrini.

“Si tratta del primo provvedimento organico sul tema dei cammini – afferma il Commissario Castelli – con disposizioni finanziarie importanti, ma anche semplificazioni per l’attuazione e per la gestione, volto ad assicurare le migliori condizioni per lo sviluppo di un turismo al quale i cittadini, le imprese e le associazioni del territorio potranno dare il loro contributo in modo più immediato ed efficace”.

I progetti finanziati puntano a rilanciare, nella maggior parte dei casi, cammini esistenti, ma spesso privi di servizi e poco accessibili. «È nell’Appennino centrale, in quei territori compresi tra le quattro regioni del sisma 2016, che si svilupperà il più grande programma di finanziamento nazionale del turismo lento e sostenibile precisa Castelli -. Un risultato conseguito frutto dell’intesa raggiunta in Cabina di Coordinamento sisma, per la riqualificazione e promozione del turismo lento. Un piano dettagliato, che punta alla riqualificazione del sistema dei cammini, con l’obiettivo di valorizzare e rilanciare il patrimonio naturistico, culturale storico, artistico attraverso una strategia sinergica tra i territori». ol

Nel Lazio saranno investiti complessivamente 5,6 milioni di euro: dal Cammino di San Francesco (oltre 1 milione di euro), a quello di San Benedetto (850mila euro), e ancora il cammino di San Giuseppe (1 milione di euro). Tra i progetti finanziati c’è poi quello che riguarda il Sentiero Europeo E1 (750 mila euro), il Cammino Naturale dei Parchi (400mila), il Sentiero Italia Cai (650mila), la Via delle Acque (300mila euro). Sono coinvolti nel piano di rilancio del territorio anche 15 Comuni del cratere del Lazio: 635mila euro serviranno per realizzare interventi di sviluppo socio-economico.