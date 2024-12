Il Presidente Mattarella oggi a Ferentino per l’80° del martirio di don Morosini, calorosa accoglienza della città (VIDEO) | TG24.info

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato in visita a Ferentino oggi, per commemorare don Giuseppe Morosini, a 80 anni dalla morte, o meglio dall’uccisione a Forte Bravetta in Roma. La città ha risposto alla grande, accogliendo nel modo migliore il quarto Capo dello Stato arrivato in visita a Ferentino dal ’48 ad oggi, città medaglia d’oro al merito civile.

Erano presenti autorità civili e militari, fra cui il prefetto e il questore di Frosinone, i presidenti della Regione Lazio e della Provincia di Frosinone. Ma anche autorità cittadine, il sindaco Piergianni Fiorletta e tanti altri amministratori. Il Presidente Mattarella ha deposto una corona nel monumento dedicato al sacerdote martire per la libertà e ai Caduti della II guerra mondiale in viale Marconi. La seconda tappa in città è stata nella chiesa di Sant’Ippolito in via Consolare, che ospita la tomba di don Morosini. Qui erano presenti il vescovo diocesano Ambrogio Spreafico e altri religiosi, poi raggiunti dal primo cittadino. Tanti cittadini e scolaresche muniti di bandierine tricolori erano assiepati lungo tutte le strade attraversate dal corteo presidenziale. Il Presidente è rimasto affascinato dalla bellezza di Ferentino e dall’accoglienza dei suoi abitanti, come riferito dal sindaco Fiorletta estremamente soddisfatto dall’esito della giornata odierna.

a.a.

Ecco il video della Presidenza della Repubblica: