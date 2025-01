IL FATTO – Sora-Roma in 90 minuti è realtà! Nuove tratte direttissime per Tiburtina e Anagnina | TG24.info

Co.Tra.L. ha annunciato l’istituzione, a partire da lunedì 27 Gennaio, di una nuova tratta direttissima ‘Sora-Roma Tiburtina’ e il potenziamento delle corse mattutine per ‘Roma Anagnina’, alcune delle quali diventeranno dirette.

Lo fa sapere l’associazione ‘Sorani Fuorisede Aps’ che ha condotto a segno questa battaglia. Infatti, l’azienda di trasporto extraurbano ha inteso in tal modo dare eguito alle richieste pervenute dall’Amministrazione Comunale di Sora e dalla Regione Lazio, la cui forza è stata accentuata dalla Petizione che l’Aps ha lanciato al riguardo e che ha raccolto più di 1.300 firme.

In una nota dell’associazione, si legge: “Il progetto, che nasce in via sperimentale, prevede la partenza di un autobus biplano alle ore 06:40 dal capolinea di Sora FS (con imbocco della superstrada direttamente da Sora), e di una corsa da Roma Tiburtina a Sora alle 18:40, oltre alla riduzione delle fermate, con conseguente velocizzazione, di tre delle corse dirette a Roma Anagnina.

È una svolta epocale per il nostro territorio!

Studenti e lavoratori dell’hinterland Sorano avranno un collegamento diretto per raggiungere, in meno di due ore, la stazione Tiburtina, che non è solo il centro della capitale, ma anche il punto di partenza dei treni ad alta velocità diretti nelle altre grandi città d’Italia, il collegamento con l’aeroporto di Fiumicino e il punto di partenza dei bus che partono verso le capitali europee.

Abbiamo collegato Sora al mondo!”

LA NOTA UFFICIALE DI COTRAL

“Al via dal 27 gennaio nuovi collegamenti diretti da Sora e da Frosinone per agevolare la mobilità di studenti e lavoratori ciociari che ogni giorno viaggiano verso Roma per motivi di lavoro, o frequentano gli atenei della Capitale. La nuova rete di collegamenti prevede l’introduzione di corse dirette, studiate per favorire le esigenze di mobilità espresse nelle istanze del territorio.

Una completa rimodulazione dell’offerta di servizio che prevede un nuovo programma di corse. Nel dettaglio gli orari e le tratte dei nuovi collegamenti dal lunedì al venerdì:

Sora Fs – Roma Anagnina alle 5:20, alle 6:40 e al ritorno alle 13:00 e alle 16:45;

Frosinone Tiburtina – Roma Anagnina (via Autostrada A1) alle 7 e alle 7:30 e al ritorno alle 16:45;

Frosinone Pertini – Roma Tiburtina alle 14:30;

Sora FS – Roma Tiburtina alle 6:40 e al ritorno alle 18:40.

Inoltre, per il sabato sono previste due corse dirette:

Sora – Roma Anagnina alle 6:10;

Frosinone Tiburtina – Roma Anagnina alle 7:10.

Il nuovo modello di servizio, realizzato in sinergia con l’assessorato alla Mobilità della Regione Lazio e le Amministrazioni locali mira a semplificare gli spostamenti garantendo un’alternativa comoda, sicura e sostenibile per raggiungere Roma, con orari che coprono le principali fasce di ingresso e uscita dai corsi e dal lavoro. Il servizio avrà una frequenza giornaliera dal lunedì al venerdì, con corse programmate sia la mattina presto sia nel pomeriggio per permettere a tutti di tornare a casa con tempi di spostamento ridotti.

Un passo avanti per la mobilità sostenibile. L’iniziativa non solo favorisce la mobilità, ma contribuisce anche alla riduzione dell’impatto ambientale, incentivando l’uso dei mezzi pubblici al posto delle auto private. Il progetto si inserisce in un più ampio piano di interventi volto a migliorare la qualità della vita dei pendolari del territorio e a promuovere soluzioni di trasporto più green.

“Siamo orgogliosi di annunciare l’istituzione di questi nuovi collegamenti diretti tra Sora e Roma Tiburtina – dichiara il presidente di Cotral, Manolo Cipolla – un servizio che rappresenta un importante passo avanti per i nostri studenti universitari e per tutti i pendolari che dalla Ciociaria si muovono quotidianamente verso Roma. Questo progetto è frutto di un lavoro di ascolto del territorio, nato con l’obiettivo di rendere sempre più accessibile e sostenibile il servizio offerto da Cotral. Continueremo a lavorare in questa direzione nell’interesse dei nostri utenti”.