IL FATTO – Centrale del Latte di Roma, confronto con i produttori. Confagricoltura: “Incontro positivo” | TG24.info

Confagricoltura Lazio, con il presidente Antonio Parenti e il direttore Valerio De Paolis, ha partecipato oggi al confronto che si è tenuto tra i vertici della Centrale del Latte di Roma – rappresentata dal Presidente Fabio Massimo Pallottini e dal Direttore Generale Roberto Guadagnini – e le organizzazioni agricole per approfondire la situazione della filiera lattiero-casearia.

“Siamo soddisfatti del confronto avuto con Centrale del Latte di Roma che è player primario per l’intera filiera da noi rappresentata – dichiara il Presidente di Confagricoltura Lazio Antonio Parenti – Il nostro obiettivo era quello di ragionare e confrontarci sul prezzo del latte in base agli indicatori di riferimento per la nostra Regione, nell’ottica di una giusta remunerazione per gli allevatori e della garanzia di buona salute degli allevamenti. E’ necessario continuare a lavorare in maniera rapida e proficua con tutti i possibili attori coinvolti, con l’impegno per il 2025 a garantire le quantità necessarie al mercato, 100 milioni di litri l’anno, e un prezzo medio di uscita del latte adeguato per i produttori”.