IL DOSSIER – Clima: per ‘il Sole 24 Ore’ Frosinone è il peggior capoluogo nel Lazio | TG24.info

Soleggiamento, temperature, notti tropicali, ecc. sono una quindicina i parametri presi in esame da un’analisi fatta dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore in collaborazione con 3Bmeteo per scattare una foto dei cambiamenti in merito al clima negli ultimi 15 anni, nei capoluoghi di provincia italiani.

Nella classifica dei capoluoghi così stilata, Frosinone finisce in coda: è 81° su 107 città prese in esame. Roma e Latina sono in 47esima e 48 esima posizione, Viterbo è al 50° posto, mentre Rieti in 71esima posizione.

Rispetto alla rilevazione precedente Frosinone perde diverse posizioni: era al 69° posto lo scorso anno. Colpa – probabilmente – dell’introduzione di nuovi parametri nella valutazione (e a questo punto c’è da chiedersi anche che senso ha paragonare la performance attuale a quella passata!).

Tra i 5 capoluoghi laziali è solo Rieti a presentare parametri migliori rispetto allo scorso anno, tutti gli altri peggiorano la loro performance in merito agli ‘eventi meteo estremi’ registrati nei 365 giorni del 2024 (anzi 366, perché l’anno era bisestile).

Frosinone ha fatto registrare un aumento di 2,2 gradi della temperatura media annua negli anni dal 2010 al 2022. A Roma l’aumento è stato di 3 gradi, a Latina di 1,7.

A Frosinone sono aumentate anche le notti in cui, tra mezzanotte e le sei del mattino, si registra una temperatura di 20 gradi o più (dette appunto ‘notti tropicali’).

E poi, immancabile per il capoluogo ciociaro, il pessimo risultato legato all’aria: Frosinone è tra le città peggiori per quanto riguarda la circolazione dell’aria (su 107 è al 105° posto!), mentre risale all’83°posto per quanto riguarda il parametro del ‘caldo estremo’.

Latina perde dieci posizioni: nello specifico è 12esima per ore di soleggiamento e 99esima per indice di calore, 95esima per ondate di calore, terza per giorni freddi.

La classifica ci dice che le aree interne del Belpaese risultano penalizzate nell’escursione termica, Rieti è ultima in Italia per questa voce.

Nella classifica generale 2025, al primo posto c’è Bari, lì il clima migliore. Fanalini di coda Caserta, Terni e Asti.