IL CASO – Sette anni fa commise un furto, oggi a 78anni deve scontare un anno di arresti ai domiciliari | TG24.info

Colpevole di furto in Sicilia, viene arrestata nel Lazio dopo 7 anni. Una 78enne, nonostante l’età, dovrà scontare un anno di reclusione ai domiciliari.

i Carabinieri della Stazione di Cottanello, in provincia di Rieti, infatti, hanno dato esecuzione a quanto stabilito dalla magistratura di Trapani a carico di una donna di 78 anni che nel frattempo si è trasferita nel Reatino. Questa, nel 2017, trovandosi in vacanza sull’isola di Favignana, in Sicilia, ha commesso un furto e, a seguito di tale vicenda, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, competente per territorio, avviò le indagini del caso. L’inchiesta è sfociata solo pochi mesi fa in un primo provvedimento detentivo: il tribunale ha condannato l’anziana, ritenendola definitivamente responsabile del fatto contestatole, a un anno di reclusione, oltre una multa pecuniaria, salvo sospendere provvisoriamente l’ordine di carcerazione in considerazione dell’età.

Poco dopo, però, la stessa autorità giudiziaria ha stabilito che la pena poteva essere diversamente scontata dall’interessata con la detenzione domiciliare in alternativa al carcere. Così l’ordine di carcerazione ai domiciliari ha raggiunto Cottanello, dove l’anziana si è trasferita e dove i carabinieri l’hanno raggiunta per notificarle il decreto che l’ha rinchiusa in casa.