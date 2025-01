IL CASO – Non ha fatto il vaccino anti-Covid, la Regione Lazio la multa. Ma lei è morta da 14 anni | TG24.info

(di Cesidio Vano) Multata dalla Regione Lazio per non aver fatto il vaccino anti-Covid, ma lei è morta da 14 anni. La vicenda è stata denunciata con un video, tutto ironico, pubblicato sulla piattaforma social TikTok dall’autrice e attrice romana Angela D’Onofrio, che mostrando la lettera ricevuta dalla regione lazio si rivolge proprio all’ente regionale per ‘comunicare’ dopo tante segnalazioni e lettere spedite che la madre è deceduta nel 2010.

Il caso della multa per non aver fatto il vaccino, a quanto pare, è però solo l’ultima di una serie di comunicazione che la Regione ha continuato ad inviare alla madre della donna negli ultimi anni: per partecipare allo screening oncologico mammografico o del colon. Insomma, per la Regione Lazio la madre dell’attrice è viva e vegeta e bisognosa di prevenzione.

“Basta! Aggiornate i database” dice D’Onofrio. “Cara Regione, è inutile che mi mandi le lettere per la mammografica, lo screening antitumore e la multa per non aver fatto il vaccino Covid – spiega la donna -. Cercavi mia mamma? È morta 14 anni fa. Non non ha mai neanche saputo cosa fosse il Covid”.

L’attrice ironizza: “Capisco che nel Lazio siamo proprio tanti, solo a Roma siamo 3,5 milioni e mezzo, e qualcosa può sfuggire, ma io non so più come dirtelo: allora faccio un video”.

Quindi l’invito ad aggiornare i database e l’avviso a chi guarda: se succede anche a voi sappiate che la Regione Lazio è lenta”. Anche di comprendonio, a quanto pare.

Se avete TikTOk, il video pubblicato dall’attrice Angela D’Onofrio lo trovate qui: https://vm.tiktok.com/ZGde9suFx/