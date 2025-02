IL CASO – In sei mesi, nel Lazio, oltre 1.000 denunce di persone scomparse. In Ciociaria sono state ben 94 | TG24.info

(di Cesidio Vano) Quasi due persone al giorno, nella nostra regione, esco di casa senza farne ritorno e facendo perdere definitivamente le loro tracce. Sono, infatti, oltre 1.006 le persone scomparse nel Lazio nei primi sei mesi del 2024. Il maggior numero – per ovvie ragioni di popolazione – risiedono nella provincia di Roma (707). Dei 1.006 scomparsi, 666 sono stati ritrovati (656 in vita, 10 purtroppo deceduti) 340 sono ancor’oggi da ritrovare.

I dati li ha messi, nero su bianco, nei giorni scorsi, il commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, Maria Luisa Pellizzari, che ha presentato la 31esima relazione sulle persone scomparse: “Nel primo semestre del 2024 – ha detto la commissaria riferendosi al dato nazionale – sono state registrate 11.694 denunce di scomparsa, a fronte di 6.664 ritrovamenti, con ancora attive 5.030 denunce (alla data del 30 giugno). Complessivamente, inoltre, i dati del primo semestre 2024 indicano che sul totale di 11.694 eventi di scomparsa, sono stati ben 858 i soggetti (l’8,33% del totale) che da soli hanno generato 2.246 eventi/segnalazioni di allontanamento”.

Va comunque detto, che per la prima volta rispetto all’andamento sempre crescente degli ultimi anni, si è registrata una diminuzione significativa del numero delle denunce di persone scomparse ed un altrettanto importante miglioramento degli indici di ritrovamento. “IL dato – si legge nella relazione –, già di per sé incoraggiante, assume particolare significato in relazione alle iniziative avviate negli ultimi anni dall’Ufficio del commissario straordinario del Governo per le persone scomparse”.

FROSINONE

Per quanto riguarda la provincia di Frosinone, nei primi sei mesi del 2024, si sono registrate 94 denunce di scomparsa e 59 ritrovamenti di altrettante persone in vita. Solo uno degli scomparsi è stato rinvenuto cadavere. Gli latri 31 risultano ancora da ritrovare.

COSÌ NELLE ALTRE PROVINCE (dati gennaio-giugno 2024):

– Roma: 707 denunce di scomparsa; 498 ritrovamenti; 489 in vita e 9 deceduti; 209 da ritrovare

– Latina: 96 denunce di scomparsa; 53 ritrovamenti; 53 in vita; 43 da ritrovare

– Rieti: 47 denunce di scomparsa; 24 ritrovamenti; 24 in vita; 23 da ritrovare

– Viterbo: 62 denunce di scomparsa; 32 ritrovamenti; 32 in vita; 30 da ritrovare.