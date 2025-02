IL CASO – Assicurazione auto, ancora una stangata: nel Lazio è Roma la più cara. E i consumatori chiedono aiuto all’Antitrust | TG24.info

Deciso rialzo a giugno del prezzo medio dell’Rc auto. Il costo dell’assicurazione per un’automobile è in media di 403 euro, con un rincaro del 6,2% in termini nominali e del 5,4% in termini reali su base annua. È quanto emerge dai dati diffusi oggi dall’Ivass, che hanno suscitato forti reazioni da parte delle associazioni di consumatori.

Di “rialzo ingiustificato e immotivato” parla l’Unione nazionale consumatori, definendola una “batosta” che “non si aveva dal giugno del 2019, quando era pari a 406 euro”.

AUMENTI R.C. AUTO NEL LAZIO

Assicurare un auto se si risiede nella Città Metropolitana di Roma costa mediamente 464 euro all’anno. Un costo che fa registrare aumento del 9,30%; Nel Pontino una polizza RC auto mediamente costa, invece, di 446 euro (aumento del 7,10%); nel Reatino l’aumento è del 6,30% con una polizza che mediamente costa 423 euro; in Ciociaria per una R.C. Auto mediamente si spendono 375 euro con un aumento del 6,50%.

LE PROTESTE DEI CONSUMATORI

Anche il Codacons rileva che “le tariffe Rc auto continuano a salire in modo del tutto ingiustificato” e che si avrà “una stangata complessiva da +1,65 miliardi di euro in capo agli automobilisti italiani”. Secondo il Codacons, gli aumenti “non appaiono giustificati dall’aumento della incidentalità in Italia e cozzano con la situazione economica delle compagnie di assicurazioni per le quali la dotazione patrimoniale si è consolidata, la redditività è migliorata e la liquidità è divenuta più distesa, secondo i dati diffusi poche settimane fa dalla stessa Ivass”.

Peraltro, i prezzi delle polizze continuano a salire “dalla seconda metà del 2022. In poco più di due anni le tariffe Rc auto hanno subito un rincaro complessivo del 14,1%, passando da una media di 353 euro di gennaio 2022 ai 403 attuali, con un aumento di ben 50 euro a polizza”.

Anche Assoutenti fa notare come “le tariffe Rc auto continuino a salire nonostante la frenata dell’inflazione e l’assenza di elementi che determinino maggiori costi in capo alle compagnie di assicurazioni”. L’associazione punta i riflettori sui “numeri record” delle imprese assicuratrici nell’ultimo anno, “con gli utili delle compagnie che hanno raggiunto quota 8 miliardi di euro, in crescita del +249% rispetto all’anno precedente”.

Tutte le province italiane, rileva l’Ivass, registrano incrementi di prezzo, compresi tra il +1,3% di Isernia e Catanzaro e il +9,3% di Roma. Il differenziale di premio tra Napoli e Aosta è di 264 euro, in aumento del 5,5% rispetto all’anno precedente e in riduzione del 44,7% rispetto allo stesso periodo del 2014. Per gli assicurati appartenenti a classi di merito superiori alla prima, l’incremento di prezzo è del 9,6%.

Questo “salto stratosferico” non “è certo spiegabile con una diversa incidentalità, fa notare l’Unc, la quale per questo motivo pensa che “andrebbe aperta un’indagine conoscitiva da parte dell’Antitrust”.