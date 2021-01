I fatti più importanti – Venerdì 8 gennaio | TG24.info

Ecco le notizie più lette di ieri.

CORONAVIRUS: 127 nuovi positivi in provincia di Frosinone, 2 decessi (clicca qui)

IL PUNTO – Sono più di 455 mila i vaccinati contro il Covid, ecco i dati (clicca qui)

Regione – Scuola, 100% DAD fino al 18 gennaio per tutti gli istituti superiori (clicca qui)

CORONAVIRUS, il Lazio e la Ciociaria in fascia gialla per “un pelo” (clicca qui)

Sora / Broccostella – Escono di casa per far addormentare il figlio dopo il coprifuoco, multati (clicca qui)

Cassino – Medico cade dal balcone e muore, si occupava della campagna vaccini anti-Covid (clicca qui)

MALTEMPO – Temporali e neve a bassa quota nel weekend nel Lazio (clicca qui)

Veroli – Azzannata da un pitbull, il proprietario del cane indagato per lesioni colpose (clicca qui)