I fatti più importanti – Venerdì 20 gennaio | TG24.info

Ecco le notizie più lette della giornata di ieri.

MSGC – Donna incinta perde il bambino in grembo dopo lo schianto frontale sulla provinciale (clicca qui)

Ferentino – Fiamme dalla bombola di gas in un’abitazione, intervento dei Vigili del Fuoco (clicca qui)

Provincia – Neve e nevischio in molti Comuni della provincia di Frosinone (clicca qui)

Veroli – Amica di famiglia prosciuga il conto di un pensionato affetto da demenza senile (clicca qui)

Cassino – Rinvenuti telefoni cellulari in possesso dei detenuti in carcere (clicca qui)

Frosinone – Il mondo dell’edilizia tra passato e futuro, il Presidente Ance fa un bilancio e traccia la rotta (clicca qui)

Maltempo area Nord della Ciociaria, scuole chiuse a Trevi nel Lazio e Filettino (clicca qui)

Sora – Maltempo, ordinanza del Comunale “Scuole chiuse sabato” (clicca qui)

Frosinone – Aveva nascosto involucri di cocaina nello scarico fognario, giovane arrestato (clicca qui)

Sora – Sara Battisti inaugura in città il comitato elettorale, grande partecipazione (clicca qui)