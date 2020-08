Frosinone – Area ex Permaflex, Il sindaco ne parla sul Rai 3 L’area ex Permaflex di Frosinone è stata al centro del servizio andato in onda venerdì su Rai tre, nell’edizione regionale. Appena qualche giorno fa, infatti, il Comitato regionale per...

Sgurgola – Sorpreso con 4 mazze da baseball raffiguranti il duce Sorpreso dai carabinieri con quattro mazze da baseball raffiguranti il volto di Benito Mussolini , giovane di 23 anni residente a Sgurgola è stato denunciato per detenzione illegale di armi...

Caserta – Si schianta con l’auto contro il guardrail, muore giovane di Piedimonte San Germano Nel tardo pomeriggio di sabato c’è stato un incidente mortale che ha visto interessato un ragazzo di Piedimonte San Germano. È successo in provincia di Caserta, precisamente, a Presenzano. Il...

ULTIM’ORA Cassino – Città sotto choc, è morto Fabio Giardina Cassino si è svegliata con una notizia terribile, è morto Fabio Giardina scrittore è amico di tutti in città. Mirko Giardina aveva 44 anni, la scorsa notte è rimasto vittima...

I fatti più importanti – Sabato 8 agosto Ecco le notizie più lette della giornata di ieri. Operaio di Frosinone indagato per violenza sessuale (clicca qui). Auto contro vetrina, follia a Cassino (clicca qui). Movida affollata a Isola...

Atina – Il Rumore del Respiro racchiuso in un’installazione scultorea dedicata alle vittime del Covid-19 La delicatezza e la sensibilità racchiuse in un’installazione scultorea dell’artista Mariangela Calabrese, per non dimenticare le vittime del Covid-19. “Il Rumore del Respiro” è il nome dato all’interessante opera in...

Castelliri – Le precisazioni del sindaco sulla compostiera di comunità Il sindaco di Castelliri, Fabio Abballe, risponde alle polemiche che qualcuno ha sollevato in questi ultimi giorni circa la compostiera di comunità. Forse nel mero tentativo di strumentalizzare la circostanza...

Roma – Utilizza il pass disabili del padre deceduto, scoperto Proseguono i controlli serrati da parte del personale della Polizia di Roma Capitale per contrastare gli abusi di chi utilizza in modo illegale i permessi per disabili ed occupa in...