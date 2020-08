I fatti più importanti – Sabato 29 agosto

Ecco le notizie più lette della giornata di ieri.

FOCUS Sanità – Abolito il superticket sulle prestazioni specialistiche ambulatoriali (clicca qui)

MALTEMPO – Allerta Meteo anche in Ciociaria per le prossime 24 ore (clicca qui)

CORONAVIRUS – Sono 10 i positivi in provincia di Frosinone, 6 di rientro dalla Puglia (clicca qui)

Anagni – Alcolici a minorenni, i Carabinieri denunciano un barista e sei giovani (clicca qui)

Lazio – CORONAVIRUS, 171 positivi, oltre 100 a Roma (clicca qui)

MSGC – Investe la ex moglie ed i suoceri, scatta il divieto di avvicinamento (clicca qui)

Ferentino – Falegname si propone per realizzare un’opera d’arte in pieno centro (clicca qui)