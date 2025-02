I fatti più importanti – Lunedì 27 Giugno | TG24.info

Ecco le notizie più lette della giornata di ieri.

Regione – Scoperto traffico di carburanti di contrabbando, sequestri per oltre 4 milioni di euro (clicca qui)

Omicidio Mollicone – Chiuso il processo: la parola ai Pm per la requisitoria (clicca qui)

Ferentino – Agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, diventa “tik toker” e finisce in carcere (clicca qui)

Anagni – Un vasto incendio brucia alla ex polveriera (clicca qui)

CORONAVIRUS, nel Lazio 3.623 positivi, oltre 4.500 guariti (clicca qui)

CORONAVIRUS: in provincia di Frosinone 66 nuovi positivi, un morto a Monte San Giovanni Campano (clicca qui)

Cervaro – Bimba rischia di annegare in piscina, trasferita al ‘Bambin Gesù’ in elicottero (clicca qui)