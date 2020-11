I fatti più importanti – Domenica 15 novembre

Ecco le notizie più lette della giornata di ieri.

Cassino – Non vuole andare via dal bar dopo le 18, giovane arrestato in piazza Labriola

Editoriale – Sora, l'intervista "farsa" di De Donatis. Schiaffi ai sorani e ai dipendenti

CORONAVIRUS: 300 nuovi casi in provincia di Frosinone, 5 decessi

CORONAVIRUS, in calo i contagi nel Lazio, 2.612 su 23mila tamponi. 21 decessi

Focus – CORONAVIRUS: Davvero il virus è in calata? Già si guarda alla "terza ondata"?

Provincia – CORONAVIRUS: La giornata tipo dei Medici di Frosinone? Tutta da leggere