I Comuni del “Distretto Industriale Area del Marmo dei Monti Ausoni” inclusi nella Zona Logistica Semplificata | TG24.info

Con una Deliberazione di Giunta della Regione Lazio.

Ristabilita, con un aggiornamento, la centralità del Distretto del Marmo. Un ringraziamento alla Giunta regionale del Lazio, presieduta dal Governatore Rocca, all’Ass. Righini, al Direttore Alfarone e all’Avv. Scalia.

Tanta soddisfazione manifestano i Sindaci di Ausonia, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio e Esperia che fanno parte del “Distretto Industriale Area del Marmo dei Monti Ausoni”, istituito con Delibera della Giunta Regionale del Lazio.

Si è valutato positivamente la circostanza che il Distretto Industriale Area del marmo dei Monti Ausoni ha una connessione consolidata con il porto di Gaeta e, in parte, con il porto di Civitavecchia, rappresentando un asse logistico di export di primaria importanza per il collegamento con i principali mercati internazionali.

Le imprese del Distretto dipendono direttamente dal trasporto marittimo per la movimentazione del marmo, che costituisce un prodotto di alto valore, con specifiche esigenze logistiche e che richiede un’attenta gestione lungo l’intera filiera.

Il settore marmifero rappresenta un motore importante per l’economia regionale, generando posti di lavoro sia diretti, nelle attività estrattive, di trasformazione e commercializzazione, sia indiretti, coinvolgendo un’ampia rete di fornitori, trasportatori, operatori logistici e servizi collegati, ed è fortemente port-related, con esportazione intercontinentale dell’80% del proprio prodotto, collegato con il vicino porto di Gaeta, da cui dista solo 30 km, dalla strada statale ad elevata percorrenza Formia-Cassino-Sora.

L’inserimento dei Comuni del Distretto all’interno della ZLS consente di massimizzare l’impatto degli investimenti pubblici pregressi, favorendo un’espansione produttiva omogenea e l’incremento dell’export di un prodotto “marmo”, utilizzato in tutto il mondo per il valore estetico, le varietà cromatiche, l’elevata purezza (calcare al 99%), la grande lavorabilità e l’elevata resistenza all’usura e all’attrito radente.

Così in una nota Benedetto Cardillo Sindaco di Ausonia, Oreste De Bellis Sindaco di Castelnuovo Parano, Simone Costanzo Sindaco di Coreno Ausonio, Giuseppe Villani Sindaco di Esperia.