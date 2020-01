Guarcino – Investimenti in arrivo per Campocatino

La società nuova concessionaria della stazione sciistica annuncia un grande piano di interventi che nel giro di pochi anni dovrebbero ridare alla stazione sciistica ernica la centralità che merita nel panorama dell’Italia centrale

La Snowstar Srl è la nuova concessionaria della Stazione Sciistica di Campocatino. La società, costituita da i due soci Funivie Bolognolaski S.r.l. e Finori Marco S.r.l., è rappresentata da Francesco Cangiotti e Marco Finori entrambi con esperienza pluriennale nella gestione di stazioni sciistiche, maturata nelle gestioni di altre due stazioni nelle Marche ed in Abruzzo, i quali potendo contare sulla durata decennale della concessione e sull’ottimo rapporto di collaborazione instaurato con l’Amministrazione Comunale, hanno predisposto un piano di investimenti per il rilancio del Comprensorio.

Questo il programma di interventi:

Il completamento dell’impianto d’innevamento programmato, necessario a garantire l’apertura della stazione e a dare continuità a tutti gli operatori turistici del territorio;

L’installazione di un nuovo impianto in sostituzione della Sciovia Sagittario;

I lavori di bonifica delle piste dai sassi e l’installazione di barriere frangivento;

Più a lungo termine la realizzazione di una pista illuminata.

«L’attuale stagione invernale non sta offrendo grandi prospettive lavorative, nonostante ciò la stazione è pronta per iniziare a far sciare tutti gli appassionati, stiamo attendendo solo che il livello dell’innevamento naturale sia tale da consentire l’apertura in sicurezza di impianti e piste» ha dichiarato Francesco Cangiotti uno dei due Amministratori della Snowstar, nonché Direttore della Stazione di Campocatino, che ha voluto soffermarsi anche sull’importanza di partire da subito con la programmazione della stagione 2020-2021 «E’ già in corso lo studio di una nuova pianificazione strategica di marketing e comunicazione che sarà messa in atto già dai primi giorni dell’estate, vedrà come obiettivo primario il rilancio dell’immagine della stazione ma anche la creazione di una rete di nuovi rapporti commerciali e promozionali per riportare a sciare a Campocatino grandi e piccini di tutta la Regione, a partire dalla Ciociaria».

And. Tag.