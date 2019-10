Guarcino – ‘Città delle sorgenti’, successo oltre le aspettative

Ha riscosso grande interesse e partecipazione la manifestazione ideata e organizzata dalla cooperativa sociale Ent dei Monti Ernici, in collaborazione con il Comune di Guarcino e con il contributo della Regione Lazio nell’ambito del bando destinato agli eventi “L’estate delle meraviglie”.

Il programma si è articolato in tre giorni da venerdì 27 a domenica 29 Settembre e ha compreso laboratori di educazione ambientale per i bambini del comprensorio, una visita guidata alle fontane del centro storico, una mostra fotografica su sorgenti e fontanili, l’escursione domenicale alle fonti Caporelle e Capo Cosa, con visita al tracciato del leggendario acquedotto di Nerone, e infine una degustazione di prodotti caseari locali per sottolineare l’importanza dell’acqua ai fini della qualità dei prodotti del territorio.

Durante l’escursione è stato possibile ammirare da vicino le Salamandrine perspicillate, un endemismo dell’Appennino centro-settentrionale. L’evento clou è stato senza dubbio il convegno, dal titolo “Acqua, il bene più prezioso del Pianeta”, in occasione del quale i relatori d’eccezione, Dott. Amilcare D’Orsi (Riserva Naturale Regionale Zompo Lo Schioppo), Dott. Riccardo Copiz (Associazione Sylvatica), Prof.ssa Adriana Valchera (Università del Salento), Prof. Rocco Torre (geologo) e Dir. Vito Consoli (Regione Lazio – Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette), hanno affascinato la platea della sala consiliare parlando di biodiversità legata ai corsi d’acqua dei Monti Ernici e della storia dei più importanti acquedotti. Guarcino, città delle sorgenti si è dimostrata una manifestazione unica nel suo genere, da ripetere sia per la sua finalità educativa che per la peculiarità di essere stata completamente “plastic free” anche grazie alla distribuzione ai partecipanti di pratiche ed ecologiche borracce in alluminio.

Soddisfazione nelle parole del Sindaco Urbano Restante: “Devo ringraziare vivamente la Cooperativa Sociale Ent dei Monti Ernici per avere promosso questa splendida iniziativa che ha messo in risalto il binomio indissolubile tra il nostro territorio e l’acqua” il quale ha aggiunto “la grande partecipazione alle tante attività promosse, ci riempie di gioia e ci stimola a ripetere nuovamente l’evento in futuro”.

A.T.