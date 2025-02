Green Community: importante modello di sviluppo per la provincia di Frosinone, l’Uncem Lazio lancia una proposta per il Lazio | TG24.info

(di Dario Facci) Le Green Community sono comunità locali coordinate e associate per realizzare insieme piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale. Per esempio che riguardino acqua, boschi, paesaggio. Insomma si tratta di un moderno modello di sviluppo cbe si attaglia perfettamente alle aree interne e specialmente quelle montane. E’ evidente che per quanto riguarda le zone interne del Lazio le Green Community possono essere uno strumento molto interessante.

Sull’argomento è tornato ad esprimersi il presidente di Uncem Lazio, Achille Bellucci, per riferire alcune novità che riguardano l’argomento che è un vero e proprio cavallo di battaglia della sua organizzazione, completamente dedicata, appunto, alla protezione, valorizzazione e rilancio delle aree montane.

“La Calabria – si legge in una nota – è la prima Regione dopo il Piemonte a investire le risorse del Fondo Montagna (FOSMIT) sulle Green Community, aprendo una via importante e di esempio per tutte le altre Regioni, andando a sostenere le aggregazioni di Comuni che lavorano sulle Strategie territoriali previste dalla legge 221/2015.

Una azione questa fortemente sostenuta da Uncem nazionale, sin dal 2008, che ha oggi con la Calabria un punto avanzato per l’Appennino e per il Paese come modello di aree omogenee che si impegnano strategicamente ad affrontare la crisi climatica e lo spopolamento.

Le risorse stanziate, provenienti dal Fondo Nazionale Montagna, assegnato alle Regioni, saranno erogate come contributi a fondo perduto, coprendo fino al 100% delle spese ammissibili previste dai piani di sviluppo presentati.

La Calabria è la prima Regione in Italia ed in Appennino, ad investire risorse proprie sulle Green Communities!

Siamo certi – ha commentato Achille Bellucci Presidente di Uncem Lazio – che altri fondi potranno essere investiti sui territori, su Strategie delle Green Communities, con il Fosmit 2024, appena stanziato dal Ministro Calderoli alle Regioni, e ribadiamo la nostra idea che esso vada a finanziare nel Lazio proprio il modello delle Green Communities, in cui i Comuni costruiscono aggregazioni, imparano a lavorare meglio e di più insieme, uniscono interventi su fronti diversi, tutti connessi: dal turismo all’agricoltura, dall’energia ai rifiuti, dall’acqua al risparmio energetico. “

“L’esempio della Calabria – ha concluso Bellucci – è strategico e decisivo e la nostra Associazione Uncem Lazio, si mette a disposizione della Regione e dei Comuni per coordinarne i percorsi attuativi ”.