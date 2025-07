Giuliano di Roma – Savo e Maura promuovono un incontro per illustrare l’attività istituzionale svolta in 2 anni e mezzo | TG24.info

Un’occasione per incontrare i cittadini ma anche per fare un bilancio dei primi due anni e mezzo di mandato in Regione Lazio.

‘La provincia di Frosinone protagonista in Regione Lazio’: è questo il titolo dell’evento che si svolgerà lunedì 21 luglio, alle ore 19, all’agriturismo Podere Cervini, nel comune di Giuliano di Roma.

I consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Daniele Maura e Alessia Savo, vicecapogruppo di FdI al Consiglio regionale del Lazio e vicepresidente della Commissione Sviluppo Economico e Attività Produttive l’uno, presidente della Commissione regionale Sanità, Politiche Sociali, Integrazione Sociosanitaria e Welfare l’altra, tracceranno un bilancio della loro attività istituzionale in Regione nel corso dei primi due anni e mezzo di mandato.

“In questi primi due anni e mezzo del governo Rocca – dicono Maura e Savo – il Lazio ha cambiato volto e passo, migliorando sensibilmente almeno su tre fronti fondamentali per la qualità della vita e il benessere dei cittadini e del territorio: sanità, trasporti e lavoro. Un lavoro complesso, difficile, iniziato con una situazione debitoria drammatica che abbiamo dovuto fronteggiare, insieme alle numerose criticità ed emergenze emerse nelle province del Lazio e, ovviamente, anche in quella di Frosinone.

Sul fronte della sanità, stiamo riducendo le liste d’attesa con interventi mirati, assunzioni di personale, misure strutturali e risorse per ospedali, macchinari e nuovi presidi. Nel settore dei trasporti, stiamo rinnovando la flotta di treni regionali e autobus, migliorando l’efficienza delle linee e potenziando i collegamenti tra centro e periferie. E sul lavoro, non ci limitiamo agli annunci: stiamo attivando politiche concrete per l’occupazione giovanile, per il sostegno alle imprese locali e per la formazione professionale, in sinergia con il mondo produttivo: ne è dimostrazione l’attrattività del nostro territorio (vedi l’ultimo investimento Nova Nordisk tanto per citare il più recente.

Ma questi – evidenziano i due consiglieri – sono soltanto alcuni dei tanti punti e argomenti che toccheremo nel corso di un’iniziativa, pensata per incontrare i cittadini, ascoltare e recepire nuove istanze e, più in generale, per raccontare da vicino quello che abbiamo realizzato in questa prima metà di mandato. Che ci ha visti impegnati in tanti ambiti, orgogliosi di rappresentare questo territorio ma soprattutto investiti di grandi responsabilità nei confronti dei nostri concittadini, che ci hanno dato la loro fiducia affidandoci un compito che abbiamo assunto con responsabilità, coraggio ed entusiasmo.

Lo racconteremo dal vivo – concludono – perché, poi, quello che veramente vogliamo continuare ad alimentare e rafforzare è il legame diretto con la gente, con il territorio e con chi, quotidianamente, ha bisogno di sentire vicina e vera la presenza delle istituzioni”.