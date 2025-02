Giubileo 2025 – Quattordici milioni e mezzo per i pronto soccorso della Ciociaria, Savo: “Processo epocale di ristrutturazione della nostra sanità” | TG24.info

I fondi sono quelli per del Giubileo 2025.

Così la presidente della Commissione regionale Sanità, Alessia Savo, consigliera di Fratelli d’Italia, in merito alla delibera approvata ieri mattina dalla Giunta regionale sul piano di investimenti per il Giubileo 2025: “Anche per la sanità della provincia di Frosinone il Giubileo 2025 centrerà l’obiettivo di cui Papa Francesco ha parlato nel suo messaggio: quello di costruire un mondo migliore. E certamente la grande opera di ricostruzione della sanità regionale e la garanzia del pieno diritto alla salute e alle cure dei cittadini, messe in campo dal Governo Rocca sin dal suo insediamento, trovano attuazione nello straordinario piano di interventi da 155 milioni di euro sbloccati da questa Amministrazione. Di questi oltre 14 milioni e mezzo sono destinati a interventi di ristrutturazione degli spazi e potenziamento delle attrezzature dei quattro Pronto Soccorso della nostra provincia: Frosinone, Cassino, Sora e Alatri. Un altro fondamentale tassello, quello che inaugurerà una nuova stagione di investimenti nel comparto sanitario, che si inserisce in una programmazione capillare, di ampio respiro e di risposta effettiva ai bisogni reali del territorio. Nel caso della provincia di Frosinone, poi, si tratta di investimenti fondamentali per migliorare i luoghi più nevralgici e sensibili del percorso di assistenza sanitaria: i punti di accesso alle cure che devono poter offrire spazi, macchinari e strumenti all’avanguardia. Ringrazio il presidente Rocca e la Giunta regionale che, in soli dieci mesi di gestione del Lazio, hanno fatto registrare lo sblocco e la messa a terra del Pnrr, del Piano nazionale complementare, degli investimenti nell’edilizia sanitaria e nell’adeguamento di Asl e strutture ospedaliere alla normativa antincendio. Tutte le province del Lazio potranno, ora, contare su nuove e importanti risorse che saranno utilizzate, in particolare, per i Pronto soccorso, le sale operatorie e le apparecchiature, oltre che per l’ammodernamento degli ospedali regionali”.