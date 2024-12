Giubileo 2025 – Ecco tutti gli appuntamenti | TG24.info

Papa Francesco ha aperto la Porta Santa della Basilica di San Pietro, dando ufficialmente inizio al Giubileo. “La Porta Santa che si apre, nella notte di Natale, è l’invito a compiere un passaggio, una pasqua di rinnovamento, a entrare in quella vita nuova che ci viene offerta dall’incontro con Cristo” aveva annunciato il Santo Padre.

Presente all’apertura la delegazione ufficiale della Repubblica Italiana con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Sindaco e Commissario Straordinario del Giubileo Roberto Gualtieri, il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana, il presidente f.f. della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso, l’ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede Francesco Di Nitto e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

Oltre 35mila fedeli, giunti da tutto il mondo – spiegano dal Comune di Roma – hanno partecipato al rito e alla celebrazione eucaristica dai maxischermi in piazza san Pietro.

L’apertura della Porta Santa di San Pietro è il primo dei 36 eventi giubilari, che si svolgeranno in 90 dei 365 giorni del 2025, per il quale sono previste 65mila persone. Giovedì 26, sarà aperta la Porta Santa nel carcere di Rebibbia. Seguirà domenica 29 quella di San Giovanni in Laterano, il primo gennaio quella di Santa Maria Maggiore e il 5 quella di San Paolo fuori le mura.

I momenti del Giubileo saranno tanti. Dal 24 al 26 gennaio si terrà il Giubileo della comunicazione. Invitate tutte le figure professionali e sono previsti momenti di confronto e spiritualità, con la Messa celebrata dal Papa. Febbraio sarà il mese del Giubileo delle Forze armate, degli Artisti e dei Diaconi. L’8 e 9 marzo in calendario un appuntamento per il mondo del Volontariato e il giubileo dei Missionari della Misericordia. Ad aprile l’Anno santo per i Malati e il mondo della Sanità, il giubileo degli Adolescenti e quello delle Persone con disabilità.

Dal primo al 4 maggio è in programma il Giubileo dei Lavoratori e, a seguire, degli Imprenditori. Il 10 e l’11 maggio l’incontro con le Bande musicali; dal 12 al 14 dello stesso mese il giubileo delle Chiese orientali; dal 16 al 18 il giubileo delle Confraternite e a seguire quello con le Famiglie, i Bambini e i Nonni, dal 30 maggio al primo giugno.

A giugno è in programma anche il Giubileo dei Movimenti, delle Associazioni e delle Nuove comunità (7-8 giugno). In calendario poi il Giubileo della Santa sede (9 giugno) e quello dello Sport (14-15 giugno). Dal 20 al 22 si terrà il giubileo dei Governanti; il 23-24 quello dei Seminaristi; il 25 quello dei Vescovi e a seguire l’appuntamento riservato ai Sacerdoti.

Arrivando a luglio, il 28 e il 29 saranno i giorni dedicati ai Missionari digitali e agli Influencer cattolici. Dal 28 luglio al 3 agosto si ritroveranno invece i Giovani. Dopo una pausa estiva, si riprenderà a settembre: il 15 in calendario il Giubileo della consolazione; il 20 quello degli Operatori di Giustizia; dal 26 al 28 l’incontro con i Catechisti.

Il 4 e 5 ottobre è previsto il giubileo del mondo missionario e dei migranti; a seguire l’incontro per il giubileo della vita consacrata e quello della spiritualità mariana. Dal 31 ottobre al 2 novembre è invece in programma il Giubileo del mondo educativo. Il 16 novembre è in calendario l’appuntamento dedicato ai poveri, mentre il 22 e 23 novembre quello dei cori e delle corali.

Un altro momento sarà l’abbraccio con i detenuti, che saranno a San Pietro il 14 dicembre.

Gli eventi

– 26 dicembre: apertura Porta Santa nel carcere di Rebibbia

– 29 dicembre: apertura Porta di San Giovanni in Laterano

– 1° gennaio: apertura Porta di Santa Maria Maggiore

– 5 gennaio: apertura Porta di San Paolo fuori le mura.

Per tutte le informazioni sul Giubileo e per conoscere gli eventi che accompagneranno pellegrini e romani per tutto l’Anno Santo, consulta il sito dedicato: iubilaeum2025.va