‘Gestione dell’acqua nelle aree industriali: verso un futuro resiliente e circolare’: in tanti oggi al convegno (VIDEO) | TG24.info

“𝙂𝙚𝙨𝙩𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙙𝙚𝙡𝙡’𝙖𝙘𝙦𝙪𝙖 𝙣𝙚𝙡𝙡𝙚 𝙖𝙧𝙚𝙚 𝙞𝙣𝙙𝙪𝙨𝙩𝙧𝙞𝙖𝙡𝙞: 𝙫𝙚𝙧𝙨𝙤 𝙪𝙣 𝙛𝙪𝙩𝙪𝙧𝙤 𝙧𝙚𝙨𝙞𝙡𝙞𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙚 𝙘𝙞𝙧𝙘𝙤𝙡𝙖𝙧𝙚”, è stato questo il titolo di un convegno che si è tenuto a Latina organizzato dal Consorzio Industriale del Lazio in partnership con la società Roma & Pontos.

Un momento di confronto e dibattito sul tema dell’utilizzo dell’acqua, che ha visto la presentazione di un progetto importantissimo.

Presente all’iniziativa il Commissario del Consorzio Industriale del Lazio, prof. Raffaele Trequattrini, che ha affermato come il nuovo paradigma della sostenibilità ambientale riconosce all’acqua un ruolo cruciale, non solo come risorsa da proteggere, ma come elemento da riutilizzare.

I processi industriali, grazie all’innovazione tecnologica, possono ridurre gli sprechi e recuperare le acque reflue, trasformandole in una risorsa da reimpiegare.

Importante per il commissario del Consorzio Industriale del Lazio è che la sostenibilità ambientale non deve mai entrare in conflitto con la sostenibilità sociale. Garantire l’accesso equo all’acqua, sia per le persone che per le aziende, è una priorità.

