Gestione dell’acqua nelle aree industriali, presentato il progetto di recupero delle acque reflue e meteoriche (VIDEO) | TG24.info

Al convegno “Gestione dell’acqua nelle aree industriali: verso un futuro resiliente e circolare”, organizzato dal Consorzio Industriale del Lazio, è stato presentato il progetto di recupero delle acque reflue e meteoriche, teso alla valorizzazione e al riutilizzo delle stesse, promosso dalla Roma & Pontos Consulting, società controllata dello stesso Consorzio Industriale del Lazio.

Progetto che investe l’agglomerato industriale di Cisterna di Latina, un modello virtuoso di economia circolare pensato per garantire sostenibilità e rispetto delle normative ambientali.

Nel parterre degli ospiti, anche l’assessore regionale Elena Palazzo che ha annunciato alla platea che è in fase di aggiornamento il piano di tutela delle acque regionale,

il principale strumento di pianificazione in materia di acqua che si pone l’obiettivo di perseguire il mantenimento dell’integrità della risorsa idrica, compatibilmente con gli usi della risorsa stessa e delle attività socio-economiche delle popolazioni.

Di fondamentale importanza quindi per i territori.

Ne è convinto anche il Commissario del Consorzio Industriale del Lazio, prof. Raffaele Trequattrini, che ha affermato come il nuovo paradigma della sostenibilità ambientale riconosce all’acqua un ruolo cruciale, non solo come risorsa da proteggere, ma come elemento da riutilizzare.

” Il progetto presentato da Roma & Pontos sul riciclo dell’acqua rappresenta un esempio virtuoso di economia circolare – ha aggiunto Trequattrini- un’opera che punta alla riduzione degli sprechi e all’ottimizzazione delle risorse naturali che può essere da apripista per altri progetti di sostenibilità”.

