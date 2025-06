Gemar accoglie con orgoglio la nomina di Genesio Rocca a Presidente di Assogiocattoli | TG24.info

Un grande onore per Gemar!

Siamo orgogliosi di annunciare che l’Assemblea Annuale dei Soci di Assogiocattoli, riunitasi il 24 Giugno 2025 presso Villa Borromeo Visconti Litta a Lainate, ha eletto all’unanimità Genesio Rocca, Socio di maggioranza, Vicepresidente e COO di Gemar srl – come nuovo Presidente dell’Associazione per il triennio 2025-2028, succedendo a Gianfranco Ranieri.

Questa nomina rappresenta non solo un importante riconoscimento personale per Genesio Rocca e per Gemar, ma anche una straordinaria opportunità per contribuire attivamente allo sviluppo e all’innovazione dell’intero settore del giocattolo.

«Desidero ringraziare l’Assemblea e tutti i Soci per la fiducia accordatami» ha dichiarato Genesio Rocca, neo Presidente di Assogiocattoli. «È per me un grande onore assumere questo incarico e, con grande senso di responsabilità, mi impegnerò con passione e dedizione per rafforzare il ruolo dell’Associazione, affrontando insieme le sfide di un settore in continua evoluzione. Uniti possiamo creare nuove opportunità e dare sempre più valore alle imprese e alla loro capacità di innovare. Assogiocattoli è una realtà fondamentale per la promozione e la tutela di un settore strategico, che coniuga creatività, educazione e sviluppo economico. Intendo proseguire nel solco tracciato, rafforzando il dialogo con le istituzioni, sostenendo l’innovazione e valorizzando tutto il comparto, senza dimenticare mai il legame con il territorio e le persone che ogni giorno animano il nostro mondo».

Gemar ringrazia Assogiocattoli ed il Consiglio Direttivo per la fiducia riposta e rinnova il proprio supporto alle iniziative dell’Associazione. Siamo certi che questo nuovo incarico porterà nuove energie e prospettive al settore, in linea con la passione e la dedizione che da sempre caratterizzano il nostro lavoro.