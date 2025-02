Gallinaro-Vicinanza e collaborazione tra Provincia, Regione e opportunità per le aree interne | TG24.info

La Valle di Comino c’è, in Provincia e tra la gente. Ora bisogna attendere che alcune promesse fatte vengano realizzate, a partire dalle Aree interne.

“Auguro un buon lavoro ai giovani amministratori appena eletti per il rinnovo del Consiglio Provinciale – ha sottolineato Mario Piselli, sindaco di Gallinaro e presidente dell’Unione dei Comuni Valle di Comino -, in particolare al mio Luigi Vacana e poi al sindaco Enrico Pittiglio e ad Andrea Amata. Ora dovranno avere inizio i lavori, quelli veri e concreti per la valorizzazione e la rinascita delle aree interne e dei piccoli borghi. Sarà significativa la massima collaborazione tra la Regione Lazio, la Provincia e i Comuni. Auspico che il 2022 sia un anno migliore, con la pandemia sotto controllo e la vera ripartenza di un territorio che può progredire e migliorare solo attraverso un lavoro svolto in sintonia. La Valle di Comino ha bisogno di vicinanza e di poter toccare con mano le proposte e le iniziative che partono dalla Provincia di Frosinone così come dalla Regione. Colgo l’occasione per augurare buon lavoro ai neo eletti, consapevoli del ruolo che stanno occupando”.

Caterina Paglia