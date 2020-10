Gallinaro – Interessante progetto di alfabetizzazione informatica per la terza età

La terza età, senza limiti di conoscenza e possibilità di crescita, incontra la tecnologia attraverso un interessante corso di alfabetizzazione informatica.

“Nella Rete dei Nonni” è il nome del progetto pensato e redatto dall’architetto Lucia Gabriele, presidente della Cooperativa sociale “La Chiocciola” e verrà presentato domani, sabato 17 ottobre, alle 16:30 presso l’Ostello San Nicola a Gallinaro. Si tratta di un corso finalizzato ad avvicinare gli over 65 alle nuove tecnologie, ideale soprattutto ai tempi del Coronavirus. L’obiettivo del percorso formativo è rendere “i nonni” autonomi nell’uso del web, dei social network e dei servizi on line: ReCup, Spid, Poste e banche. Il corso è strutturato in tre moduli della durata di due mesi. Ogni modulo prevede la partecipazione di 20 iscritti, distribuiti in due incontri settimanali (martedì e giovedì, dalle 15 alle 18). Il corso, interamente gratuito, verrà svolto nel rispetto delle misure di contenimento anti-Covid. Durante gli incontri i nonni verranno istruiti alla conoscenza dei mezzi pc, smartphone e android, al web, all’utilizzo delle piattaforme informatiche di siti utili, all’utilizzo delle App, alla realizzazione di un account Facebook e all’uso di WhatsApp. Inoltre, attraverso Google Earth, si faranno visitare virtualmente luoghi sognati e mai raggiunti, oppure i luoghi in cui vivono parenti e amici lontani con i quali, tramite Skipe, potranno stabilire contatti visivi più emozionanti. L’Associazione “La Città del Sole”, partner dell’iniziativa, si occuperà di incontri mensili nei quali medici in pensione saranno a disposizione degli anziani per affrontare tematiche legate prettamente alla salute e alle esigenze della terza età. Il progetto, ideato da Lucia Gabriele, presidente della cooperativa sociale La Chiocciola, è stato finanziato dalla Regione Lazio e rientra nell’ambito delle politiche di “Valorizzazione delle politiche attive a favore degli anziani” e si avvale di partners territoriali come il Comune di Gallinaro, la Provincia di Frosinone, l’Associazione La Città del Sole, Visit Val di Comino e il Comitato per la Candidatura di Isola del Liri nel Network delle Creative Cities Unesco. Per maggiori informazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi direttamente al numero 392 9064819.

Caterina Paglia