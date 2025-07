Gaeta – IA: un successo il primo corso di alta formazione realizzato da Unicas, Consorzio industriale, CCIAA e Informare (VIDEO) | TG24.info

Si è concluso, nella suggestiva cornice del castello di Gaeta, il primo corso di alta formazione promosso dal Consorzio Industriale in collaborazione con l’Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale, Camera di commercio Frosinone-Latina e Informare.

Con il workshop 𝐁𝐚𝐜𝐤𝐠𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐀𝐈 on stage giunge al termine il Corso di Alta Formazione sull’Intelligenza Artificiale Generativa, realizzato dall’Università di Cassino e del Lazio Meridionale con il prezioso supporto della Camera di Commercio di Frosinone e Latina, di Informare – Azienda speciale Camera di Commercio di FR e LT e del Consorzio Industriale del Lazio.

L’evento conclusivo si è tenuto ieri 𝐚𝐥 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐝𝐢 𝐆𝐚𝐞𝐭a- Sono stati presentati i project work sviluppati dai 44 discenti con il supporto di mentor e tutor. 𝑅𝑎𝑓𝑓𝑎𝑒𝑙𝑒 𝐺𝑖𝑔𝑎𝑛𝑡𝑖𝑛𝑜 – Country Manager at Google Cloud Italy e 𝐿𝑢𝑖𝑔𝑖 𝐹𝑒𝑟𝑟𝑖𝑔𝑛𝑜 – Prorettore alla Terza Missione Unicas, hanno parlato di Top Trend AI. E’ seguita la tavola rotonda istituzionale 𝐀𝐈 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐞 𝐩𝐨𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐬𝐯𝐢𝐥𝐮𝐩𝐩𝐨 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥𝐞, con la partecipazione del Rettore 𝑀𝑎𝑟𝑐𝑜 𝐷𝑒𝑙𝑙’𝐼𝑠𝑜𝑙𝑎, 𝑅𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎 𝐴𝑛𝑔𝑒𝑙𝑖𝑙𝑙𝑖- Vicepresidente, Assessore Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione, Regione Lazio (in attesa di conferma), 𝐶𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑎𝑛 𝐿𝑒𝑐𝑐𝑒𝑠𝑒 – Sindaco di Gaeta, 𝐺𝑖𝑜𝑣𝑎𝑛𝑛𝑖 𝐴𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎 – Presidente CCIAA Frosinone e Latina, 𝐹𝑙𝑜𝑟𝑖𝑛𝑑𝑜 𝐵𝑢𝑓𝑓𝑎𝑟𝑑𝑖 – Vice Presidente Azienda Speciale INFORMARE, 𝑅𝑎𝑓𝑓𝑎𝑒𝑙𝑒 𝑇𝑟𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑛𝑖 – Commissario Consorzio Industriale del Lazio, 𝑆𝑖𝑚𝑜𝑛𝑒 𝐵𝑜𝑧𝑧𝑎𝑡𝑜- Presidente del Centro di Eccellenza del Distretto Tecnologico Beni e Attività Culturali della Regione Lazio (DTC Lazio).

𝑆𝑎𝑏𝑖𝑛𝑜 𝑃𝑟𝑖𝑧𝑖𝑜 – Director, Customer Success Unit Microsoft e 𝐶𝑙𝑎𝑢𝑑𝑖𝑜 𝐷𝑒 𝑆𝑡𝑒𝑓𝑎𝑛𝑜 – Responsabile scientifico del corso, hanno parlato di 𝐀𝐜𝐜𝐞𝐥𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐀𝐈. E’ seguito il workshop 𝐀𝐢 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚: 𝐢𝐥 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐝𝐢 𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞.

𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠𝑐𝑜 𝐼𝑎𝑐𝑜𝑣𝑖𝑒𝑙𝑙𝑜 – Prorettore ai Servizi Informatici, Transizione Digitale, Innovazione Tecnologica e Comunicazione Digitale, sono intervenuti 𝐴𝑐ℎ𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑆𝑎𝑟𝑎𝑙𝑑𝑖 – Fondazione Innovation Bridge, 𝐴𝑛𝑡𝑜𝑛𝑖𝑜 𝐵𝑎𝑙𝑑𝑎𝑠𝑠𝑎𝑟𝑟𝑎 – CEO at DHH, Seeweb, 𝐿𝑢𝑖𝑔𝑖 𝑃𝑒𝑙𝑢𝑠𝑜 – Account Manager Public Sector Hewlett Packard Enterprise, 𝐺𝑖𝑜𝑣𝑎𝑛𝑛𝑖 𝑆𝑡𝑖𝑓𝑎𝑛𝑜 – General Manager R&S Management, 𝐶𝑎𝑟𝑙𝑜 𝑅𝑖𝑛𝑎𝑙𝑑𝑖- Director of Marketing & Communications Humans.Tech, 𝐺𝑖𝑢𝑠𝑒𝑝𝑝𝑒 𝑇𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑜 – AI-ON Spin off dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale. Il prof. 𝐺𝑖𝑜𝑟𝑔𝑖𝑜 𝐹𝑖𝑐𝑐𝑜 ha ricordato l’ing. 𝑈𝑔𝑜 𝑆𝑎𝑐𝑐ℎ𝑒𝑡𝑡𝑖, discente del corso, prematuramente scomparso.

Hanno concluso i lavori 𝐶𝑙𝑎𝑢𝑑𝑖𝑜 𝐷𝑒 𝑆𝑡𝑒𝑓𝑎𝑛𝑜 e 𝐿𝑢𝑖𝑔𝑖 𝐹𝑒𝑟𝑟𝑖𝑔𝑛𝑜 – Responsabili scientifici del corso.

Il CAF è stato organizzato per attenzionare il tema cruciale dell’AI, che pervade ormai ogni ambito del reale contemporaneo, con tutto ciò che ne consegue dal punto di visto etico, giuridico, sociologico, filosofico ed economico, al fine di coglierne le enormi potenzialità per lo sviluppo e la competitività del Paese. In tale direzione, il corso è stato pensato per formare, sui temi dell’AI generativa, manager aziendali che operano nell’ambito della ricerca e dello sviluppo, professionisti ‘creativi’ inseriti nelle aziende del territorio, ricercatori e studiosi, docenti, tecnologi e dottorandi. L’obiettivo accademico è rintracciabile nel rafforzamento dei percorsi di ricerca e sviluppo già in essere e nella capacità di stimolarne altri su scenari fortemente attuali e per i quali non vi è ancora una consolidata struttura di indagine sistematica. Il CAF è stato erogato attraverso otto ‘super’ lezioni, con la partecipazione di speaker di chiara fama che hanno arricchito in modalità trans disciplinare i momenti formativi, attraverso il trasferimento reale di conoscenza in riferimento a questa fondamentale tematica.

“L’intelligenza artificiale rappresenta oggi una straordinaria opportunità per innovare i contesti industriali, migliorandone l’efficienza, la sostenibilità e la competitività – ha sottolineato il Commissario del consorzio industriale Trequattrini – Solo attraverso una preparazione adeguata potremo trasformare questa tecnologia in un fattore di crescita condivisa. Non dobbiamo temere l’IA, ma imparare a utilizzarla con consapevolezza, affinché diventi un acceleratore di progresso e non un elemento di disgregazione sociale. Come Consorzio Industriale del Lazio, siamo fortemente impegnati nel creare le condizioni per uno sviluppo equilibrato e inclusivo. Lo facciamo investendo in infrastrutture materiali e immateriali che migliorino i collegamenti e la capacità di integrazione dei territori, puntando sulla crescita delle competenze insieme all’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per colmare i divari tra lavoratori e rendere le imprese competitive su scala globale, e contrastando attivamente la polarizzazione delle grandi città a discapito delle aree interne, affinché anche i territori più periferici possano essere protagonisti dell’innovazione. Solo unendo formazione, innovazione e coesione territoriale potremo costruire un sistema industriale moderno, sostenibile e capace di affrontare con fiducia le sfide del nostro tempo”.

