Funerali Papa – La premier Meloni ringrazia protezione civile e tutti gli enti coinvolti, plauso anche dalla Regione Lazio | TG24.info

“Al termine della cerimonia funebre a San Pietro e del corteo che ha accompagnato il feretro di Papa Francesco lungo le strade di Roma fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore, desidero sottolineare il grande impegno profuso e la straordinaria prova di efficienza dimostrata sotto il coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile”.

Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, aggiungendo: “Esprimo il mio sentito ringraziamento a tutte le amministrazioni coinvolte, tra cui il Ministero dell’Interno, la Prefettura e la Questura di Roma, le Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco, le Forze Armate, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, le strutture sanitarie e di protezione civile della Regione Lazio e delle altre Regioni, Roma Capitale, le aziende municipali responsabili della gestione dei servizi essenziali, l’ENAC, l’ENAV, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, i gestori delle infrastrutture di trasporto, mobilità e telecomunicazioni, nonché le donne e gli uomini del volontariato.

A tutti – ha concluso – va il grazie del Governo e mio personale per aver garantito con professionalità, dedizione e spirito di servizio il sereno svolgimento di una giornata storica per l’Italia e per il mondo intero”.

Anche l’assessore regionale alla Polizia Locale, alla Sicurezza urbana, Luisa Regimenti, ha commentato: “I funerali del Santo Padre Francesco hanno rappresentato un evento storico per Roma che ha accolto i Capi di Stato e le delegazioni di tutto il mondo, insieme a migliaia di fedeli che hanno voluto rendere omaggio al Pontefice argentino. Desidero ringraziare tutte le autorità preposte alla Sicurezza, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Prefetto di Roma Lamberto Giannini, il Questore Roberto Massucci, tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Polizia penitenziaria, della Polizia locale, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e il personale sanitario per il grande sforzo profuso in questa giornata per assicurare che tutto si potesse svolgere in sicurezza. Un lavoro capillare che ha consentito di gestire il grande afflusso di pellegrini e che conferma la grande professionalità delle autorità preposte alla Sicurezza e alla tutela dei cittadini, un modello da seguire a livello mondiale. L’immagine di Roma, del Lazio e dell’Italia ha brillato davanti al mondo, un grande successo del quale dobbiamo andare fieri”.