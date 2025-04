Funerali Papa Francesco – La Regione Lazio vara piano sanitario speciale | TG24.info

È pronto il Piano sanitario predisposto dalla Regione Lazio per le esequie di Papa Francesco in programma sabato 26 aprile. Il Piano riguarderà anche il Giubileo degli adolescenti previsto per domenica 27.

Alla luce dell’altissimo flusso di pellegrini che giungerà a Roma, l’Azienda regionale per l’emergenza sanitaria (Ares) 118 ha definito un articolato dispositivo di protezione sanitaria, operativo dalle ore 7 di sabato 26 aprile, fino al termine degli eventi, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la tempestiva assistenza sanitaria ai partecipanti.

In particolare, sono stati organizzati 6 punti medici avanzati, 7 ambulanze di soccorso medicalizzate, 11 ambulanze di soccorso infermieristiche, 80 squadre di soccorso a piedi, un team Unidec (Unità di decontaminazione campale).

Saranno inoltre messe a disposizione dalla Protezione civile nazionale, sotto la gestione di Ares 118, ulteriori 50 ambulanze e 50 squadre a piedi da dislocare nelle zone di maggiore affluenza dei pellegrini, secondo le esigenze.

La Protezione civile della Regione Lazio parteciperà alle attività di assistenza e accoglienza dei pellegrini e dei giovani che saranno a Roma per il Giubileo degli adolescenti, offrendo ospitalità e garantendo la presenza e il coordinamento di centinaia di volontari.

La Regione Lazio evidenzia che dallo scorso dicembre Ares 118 gestisce il Numero Europeo Armonizzato (NEA) 116117 per l’accesso alle cure mediche non urgenti e ad altri servizi sanitari territoriali a bassa intensità/priorità di cura. Il numero 116117 è attivo per il territorio di Roma e provincia (le altre province laziali saranno incluse dal 2026) ed è a disposizione anche dei pellegrini e dei cittadini stranieri, grazie a un servizio di interpretariato telefonico.

«In queste giornate di particolare impegno, desidero ringraziare profondamente tutte le donne e gli uomini della Protezione Civile del Lazio, insieme all’intera comunità dei volontari, per il loro lavoro silenzioso e instancabile. Ancora una volta dimostrano cosa significhi spirito di servizio e senso del dovere. Il loro sacrificio e la loro dedizione rappresentano un esempio per tutti noi, soprattutto in un momento delicato e di grande partecipazione emotiva come questo. A nome mio e dell’intera Regione, esprimo gratitudine per la professionalità con cui stanno assicurando supporto e organizzazione in vista delle esequie del Santo Padre», ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.