Fumone/Trivigliano – Pista ciclopedonale di Canterno, lunedì l’inaugurazione | TG24.info

La pista circumlacuale della Riserva Naturale del Lago di Canterno sarà inaugurata lunedì 25 luglio.

Lo annuncia il presidente del Parco Monti Ausoni Bruno Marucci. “Lo avevamo promesso giusto un anno fa e ancora una volta abbiamo mantenuto l’impegno annunciato. Un’opera che rappresenta una valida proposta turistica innovativa che produrrà un indotto economico e sociale rilevante per tutto il comprensorio”. L’importanza dell’evento per il territorio è sottolineata dalla conferma della presenza del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che la inaugurerà insieme alle autorità civili, militari e religiose. Il programma avrà inizio alle ore 18,30. La realizzazione della pista circumlacuale del lago di Canterno in provincia di Frosinone è un’opera strategica che collegherà Fumone con Fiuggi, passando per Trivigliano e Torre Caietani, per ricollegarsi fino a Piglio e Paliano. Appena l’anno scorso, il 20 luglio 2021, fu inaugurata la Fitness Park Area Playground nell’area dell’ex “Impianto Sportivo” di Fumone all’interno della Riserva Naturale del Lago di Canterno, ampliata con una nuova area attrezzata, con 48 posti a sedere e relativi tavoli, presso gli spazi verdi che circondano il lago. Il tracciato si snoda sul territorio dei Comuni di Trivigliano e Fumone per una lunghezza totale di circa 6 Km. Il percorso si sviluppa in sede propria e comprende due tratti consecutivi. È stata praticata inoltre la pulizia ed il decespugliamento del tracciato esistente che dalle Grotte di Corniano prosegue verso nord per una lunghezza di 760 m, ricollegandosi alla sentieristica esistente.

